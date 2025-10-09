Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde danas putuju u Istanbul, ali će poslednji trening pred polazak proći bez prisustva novinara, što je neuobičajena praksa za klub iz Ljutice Bogdana.

Trening će, kako se očekuje, biti zatvoren za javnost, dok će se izjave igrača pred duel sa Fenerbahčeom naći isključivo na klupskim kanalima.

Meč trećeg kola Evrolige protiv aktuelnog šampiona Evrope zakazan je za petak u 19.45, a crveno-bele će na parket po svemu sudeći izvesti Tomislav Tomović, pomoćni trener u stručnom štabu Janisa Sferopoulosa, rečeno je Sport klubu.

Janis Sferopulos Foto: Starsport, @starsport

Dok se u Beogradu vode završni razgovori o raskidu saradnje sa grčkim stručnjakom, Zvezda očigledno neće žuriti sa zvaničnom promocijom njegovog naslednika Saše Obradovića.

Tomović, koji je igrao za Crvenu zvezdu početkom 2000-ih, trenersku karijeru započeo je 2010. kao asistent u OKK Beogradu. Vodio je Slodes, a iskustvo je sticao i kao pomoćnik u kineskom Šandongu i Megi, iz koje se 2023. vratio u klub u kojem je sve počelo.

