Sada je i zvanično, Janis Sferopulos više nije trener Crvene zvezde, objavio je klub sa Malog Kalemegdana na društvenim mrežama.

Saopštenje Crvene zvezde prenosimo u celosti:

- Nakon zajedničkog sastanka predsednika kluba Željka Drčelića, generalnog menadžera za sportski sektor Milana Tomića, menadžmenta kluba i dosadašnjeg trenera Janisa Sferopulosa, doneta je odluka da gospodin Sferopulos neće više obavljati funkciju trenera prvog tima našeg kluba.

Ova odluka doneta je sa samo jednim ciljem koji su imale obe strane – da je to u ovom trenutku u najboljem interesu KK Crvena zvezda.

Janis Sferopulos je postavljen za prvog trenera KK Crvena zvezda Meridianbet 21.10.2023. godine i u periodu do oktobra 2025. godine osvojio je 4 trofeja sa klubom (ABA ligu, dva kupa Radivoj Korać i prvenstvo Srbije), a ekipa je prošle sezone stigla i do plej ina Evrolige.

Tokom dve godine tokom boravka na klupi Crvene zvezde vodio je prvi tim na 145 utakmica uz bilans 90 pobeda i 55 poraza.

Klub se ovom prilikom zahvaljuje na svemu što je trener Janis Sferopulos učinio na klupi Crvene zvezde, načinu na koji je gospodski predstavljao klub na terenu i van njega, i na svemu što je učinio da zajedno podignemo klub na viši nivo.

Želimo mu puno sreće, zdravlja i profesionalnih uspeha u nastavku karijere.

Janis Sferopulos će osvojenim trofejima, ali i nagradom koju je dobio kao najuspešniji trener naše crveno-bele porodice (Sportskog Društva Crvena zvezda) ostati neizbrisiv deo istorije našeg kluba!

Klub se ovom prilikom zahvaljuje i pomoćniku Janisa Sferopulosa, Vasilisu Geragotelisu na velikom trudu, angažmanu i doprinosu koji je dao tokom borovaka u Crvenoj zvezdi zajedno sa prvim trenerom - stoji u saopštenju crveno-belih.

Janis Sferopulos je rođen 21.marta 1967.godine u Solunu, gde je i napravio prve košarkaške korake, prvo kao igrač, kasnije i trener.

Tokom trenerske karijere koja traje više decenija, Sferopulos je prošao sve: prvo kao trener mlađih selekcija, kasnije kao pomoćnik u više klubova: Apolonu, Paoku, Olimpijakosu, CSKA, NBA ligašu Hjustonu, da bi nakon Kolososa sa Rodosa (2008-2011), samostalno vodio i Panionios iz Atine (2012-2014), a onda i Olimpijakos iz Pireja sa kojim je osvojio 2 titule prvaka Grčke i igrao dva finala Evrolige 2015 i 2017.godine. Proglašavan je i trenerom godine u Grčkoj, a bio je u više navrata i pomoćnik selektora reprezentacije Grčke.

Od 2018-2022. godine vodio je ekipu Makabija iz Tel Aviva sa kojom je osvojio tri titule prvaka Izraela i bio takođe biran za trenera godine u toj zemlji.