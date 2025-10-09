Košarkaški savez Srbije je najavio promociju Dušana Alimpijevića, novog selektora.
PROMOCIJA
ZAKAZANO PRVO OBRAĆANJE NOVOG SELEKTORA! Evo kada će se Dušan Alimpijević javiti Srbiji
Alimpijević je na mestu šefa stručnog štaba nacionalnog tima nasledio Svetislava Pešića, a sa KSS je potpisao ugovor na tri godine.
Dušan Alimpijević će zvanično biti predstavljen u subotu od 13 časova.
Trener Bešiktaša će se obratiti javnosti, a pored njega će biti predsednik KSS Nebojša Čović, potpredsednik za mušku košarku Nenad Krstić i potpredsednik za finansije i marketing i direktor muške reprezentacije Filip Sunturlić.
Prvu utakmicu nakon promene selektora Srbija će igrati krajem novembra protiv Švajcarske, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Taj meč je zakazan za 27. novembar, a Srbija će biti domaćin.
Tri dana kasnije naša selekcija će biti gost Bosni i Hercegovini.
