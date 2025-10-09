Slušaj vest

Alimpijević je na mestu šefa stručnog štaba nacionalnog tima nasledio Svetislava Pešića, a sa KSS je potpisao ugovor na tri godine.

Dušan Alimpijević će zvanično biti predstavljen u subotu od 13 časova.

Trener Bešiktaša će se obratiti javnosti, a pored njega će biti predsednik KSS Nebojša Čović, potpredsednik za mušku košarku Nenad Krstić i potpredsednik za finansije i marketing i direktor muške reprezentacije Filip Sunturlić.

Prvu utakmicu nakon promene selektora Srbija će igrati krajem novembra protiv Švajcarske, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Taj meč je zakazan za 27. novembar, a Srbija će biti domaćin.

Tri dana kasnije naša selekcija će biti gost Bosni i Hercegovini.

