Fudbalski klub Partizan danas je reagovao i osudio uvredljive izjave koje je novinar Dejan Anđus izneo na račun potpredsednice kluba Milke Forcan u svojoj emisiji na TV "Arena Sport", a sada se istim povodom oglasio i KK Partizan.

Crno-beli su u zvaničnom saopštenju najoštrije osudili, kako navode, "sramno ponašanje novinara Dejana Anđusa", uz jasnu poruku da ne pristaju na mizogine komentare i vređanje žena u sportu.

Saopštenje KK Partizan prenosimo u celosti:

- KK Partizan Mozzart Bet najoštrije osuđuje sramno ponašanje novinara Dejana Anđusa koji je u svojoj autorskoj emisiji na TV Arena Sport nekoliko puta ponovio mizogini komentar na račun potpredsednice FK Partizan, Milke Forcan.

Na ovaj način, Anđus nije uvredio samo gospođu Forcan, već svakog čoveka koji se bori za kreiranje sportske atmosfere i povratak kulture u javni govor. KK Partizan je i u prošlosti imao povoda da se oglašava na temu javnih komentara Dejana Anđusa, ali nije to činio kako mu ne bi pravio besplatnu reklamu.

Sada, Klub staje u odbranu žena u sportu i opšte kulture u našoj zemlji.

KK Partizan Mozzart Bet pozdravlja potez TV Arena Sport koja je suspendovala Dejana Anđusa i njegove emisije. Brza reakcija povodom skandala u režiji Anđusa je za svaku pohvalu, a uvereni smo da će i naredni postupci biti u skladu sa tim.

Svako vređanje, prizemno komentarisanje i bilo koji drugi vid zagađivanja javnog govora, uvek će naići na osudu od strane KK Partizan i u Klubu će imati odlučnog protivnika!

I za kraj, što se tiče utakmica KK Partizan Mozzart Bet tiče, novinar Dejan Anđus na njima nije dobrodošao i Klub mu u budućnosti neće izdavati akreditaciju, mada se gorepomenuti nikada do sada i nije pojavljivao - stoji u saopštenju crno-belih.

Inače, TV Arena sport je suspendovala autorsku emisiju Dejana Anđusa u narednom periodu, a spornu epizodu izbrisala sa svih televizijskih i drugih kanala.