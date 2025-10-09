Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradskoj areni ekipu Efesa sa 93:87 (31:24, 24:19, 16:26, 22:18), u utakmici trećeg kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Sterling Braun sa 24 poena, Ajzak Bonga je upisao 18 poena i sedam skokova, dok je Tajrik Džons dodao 16 poena i osam uhvaćenih lopti.

Beogradski tim sada ima skor od dve pobede i jednog poraza, dok je Efes doživeo drugi poraz u tri odigrane utakmice Evrolige.

Partizan u narednom kolu Evrolige gostuje Real Madridu, dok Efes u Pireju igra protiv Olimpijakosa.

Anketa

Koji igrač Partizana je pružio najbolju partiju protiv Efesa?

Ne propustiteKošarkaANKETA - GROBARI, VI IMATE REČ: Koji igrač Partizana je pokazao klasu protiv Armanija?
KK Partizan
KošarkaANKETA! DELIJE, DA ČUJEMO VAŠ GLAS: Ko je najveći krivac za poraz Zvezde u Minhenu?
KK Crvena zvezda
KošarkaANKETA! DELIJE, VI STE NA POTEZU: Koji igrač Crvene zvezde vas je protiv Armanija najviše razočarao?
KK Crvena zvezda
KošarkaANKETA! GROBARI, NA VAS JE RED: Koji igrač Partizana je najviše podbacio u meču protiv Dubaija?
Isak Bonga

Novakovi navijači u Šangaju Izvor: Kurir