Partizan je ključnu prednost stekao u prvom poluvremenu, kada je potpuno nadigrao Efes i mogao je na odmor da ode i sa više od 12 poena prednosti.
ANKETA - GROBARI, ŠTA VI MISLITE? Koji igrač Partizana je pružio najbolju partiju protiv Efesa?
Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradskoj areni ekipu Efesa sa 93:87 (31:24, 24:19, 16:26, 22:18), u utakmici trećeg kola Evrolige.
Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Sterling Braun sa 24 poena, Ajzak Bonga je upisao 18 poena i sedam skokova, dok je Tajrik Džons dodao 16 poena i osam uhvaćenih lopti.
Beogradski tim sada ima skor od dve pobede i jednog poraza, dok je Efes doživeo drugi poraz u tri odigrane utakmice Evrolige.
Partizan u narednom kolu Evrolige gostuje Real Madridu, dok Efes u Pireju igra protiv Olimpijakosa.
Koji igrač Partizana je pružio najbolju partiju protiv Efesa?
