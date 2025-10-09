Partizan je zasluženo slavio jer je maltene ceo meč bio u vođstvu, a svoje prve impresije nakon meča izneo je trener crno-belih Željko Obradović.

" Verujem da je ekipa je odigrala dobru odbranu u prvom poluvremenu, u drugom je bilo problema. To je Efesu pomoglo da se vrati. Čestitam igračima i navijačima na sjajnoj podršci. Moramo da nastavimo ovako, tek je početak sezone. Mnogo stvari moramo da popravimo", rekao je kratko Obradović.