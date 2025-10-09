Slušaj vest

Sferopulos je dobio otkaz nakon lošeg početka sezone i bio blizu negativnog rekorda u elitnom takmičenju

Grčki ušao u društvo Martina Šilera (Žalgiris, 2021), Zvija Šerfa (Slask, 2002) i Ilije Zourasa (Žalgiris, 2013), koji su samo dva meča vodili svoje timove u jednoj sezoni.

Najbrži otkaz definitivno je dobio Serđo Skariolo, koji je pred start 2023/24. morao da napusti Virtus, nakon konferencije na kojoj je "osuo paljbu" po menadžmentu.


Janis Sferopulos Foto: Printskrin

Ukupno petorica trenera je posle prvog kola dobila otkaz. Tomo Mahoric (Union Olimpija, 2006), Ilijas Zouros (Žalgiris, 2011), Aleksandar Džikić (Ritas, 2012), Argiris Pedulakis (Panatinaikos, 2016) i Dejvid Blat (Olimpijakos, 2019).

Inače, crveno-beli treći put u poslednjih šest sezona menjaju trenera na samom početku sezone.

Vršilac dužnosti trenera je Tomislav Tomović, a novi šef struke će najverovatnije postati Saša Obradović.

