Bivšo košarkaš Crvene zvezdeDžordan Lojd govorio je o predstojećem duelu svog turskog tima Anadolu Efesa sa Partizanom (četvrtak 20.45).

Turski tim će da iznenadi sastav Željka Obradovića i popravi utisak posle slabije partije protiv Hapoel Tel Aviva, kako bi došao do skora 2-1:

- Očekivanja su uvek takva da idemo na pobedu u gostima. Lako je reći to, ali i stvarno mislimo tako. Pogotovo posle razočaravajućeg poraza u prethodnom kolu. Voleli bismo da uzvratimo i ispravimo greške koje smo pravili tada. Upoznati smo sa atmosferom i znamo šta nas očekuje. Imamo nekoliko novih momaka koji će sve to iskusiti prvi put i sada ih pripremamo za to kako da se nose sa tim. Iskreno, ne brinem o tome toliko - ističe Lojd za "Basketballspehere".

On je naglasio i defanzivne prioritete:

- Karlik Džons je vođa tima, treba da učinimo da se ne oseća komforno. Takođe, imaju odlične igrače uloge. Tajrik Džouns dominira u skoku, treba sprečiti ofanzivne skokove i poene iz toga. Bitno je i da obratimo pažnju na Šejka Miltona, Isak Bonga je sjajan defanzivno, tu je i Džabari Parker.

O saradnji sa Kokoškovim kaže:

- Trener je neverovatan. Mnogo sjajnih stvari sam već naučio. Dao mi je ulogu u kojoj mogu da pomognem ekipi, a isti je slučaj i sa ostalim igračima. Daje nam mnogo slobode, ali sa tim dolazi i odgovornost. Učinio je veliki posao time što sada imamo samopouzdanja i što se osećamo komforno.

Lojd je prokomentarisao i potencijalni dolazak Saše Obradovića u Zvezdu:

- Ukoliko dolazi u Crvenu zvezdu, ekstremno sam srećan zbog njega. Znam kroz šta je sve prolazio u karijeri. Biće sjajan, potencijalno pravi ‘fit’ za te momke. Sa druge strane, biti trener u ovom poslu je i privilegija, ali i vrlo teško. Mi kao igrači smo tu da im to i olakšamo. Mnogo ga volim, naravno, kao i Crvenu zvezdu. Želim im sve najbolje.

