Crvena zvezda imala je nekoliko informacija za navijače uoči gostovanja Fenerbahčeu
EVROLIGA
POZNAT SASTAV ZVEZDE ZA FENERBAHČE: Crveno-beli i dalje desetkovani - debituje novi centar!
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Fenerbahčeu u utakmici 3. kola Evrolige u petak od 19.45 u Istanbulu.
Zvezda će biti značajno oslabljena na ovom meču, pošto za tim neće konkurisati nekolicina igrača.
Vršilac dužnosti trenera, Tomislav Tomović, neće moći da računa na Devontea Grejema, Ognjena Dobrića, Hasijela Ribera, Ajzeu Kenana i Uroša Plavšića.
Sa ekipom će biti novi-stari plejmejker Jago dos Santos, dok će debi ostvariti novi centar, Tonatas Motejunas.
