Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Fenerbahčeu u utakmici 3. kola Evrolige u petak od 19.45 u Istanbulu.

Zvezda će biti značajno oslabljena na ovom meču, pošto za tim neće konkurisati nekolicina igrača.

Vršilac dužnosti trenera, Tomislav Tomović, neće moći da računa na Devontea Grejema, Ognjena Dobrića, Hasijela Ribera, Ajzeu Kenana i Uroša Plavšića.

Sa ekipom će biti novi-stari plejmejker Jago dos Santos, dok će debi ostvariti novi centar, Tonatas Motejunas.

Podsetimo, Janis Sferopulos je dobio otkaz, jedan od najbržih u istoriji Evrolige.

Ne propustiteKošarkaSFEROPULOS, OBRADOVIĆ ILI NEKO TREĆI? Otkriveno je ko će voditi Crvenu zvezdu protiv Fenerbahčea!
KK Crvena zvezda
KošarkaJEDVA JE IZAŠAO SA PARKETA... Katastrofa za Fenerbahče pred meč sa Zvezdom - Turci u ogromnom problemu, povredio se centar! VIDEO
Screenshot 2025-10-07 195608.jpg
KošarkaZVEZDA GUDURIĆU PONUDILA JEDAN OD NAJVEĆIH UGOVORA U ISTORIJI! Miško Ražnatović otkrio detalje, a Marko nije ni pomislio da prihvati!
profimedia-0964813939.jpg
KošarkaLOŠA VEST ZA CRVENU ZVEZDU! Crveno-beli ostali bez najveće želje?! Marko Gudurić ima NOVI KLUB?! Miško sve potvrdio
profimedia-1003365338.jpg

Košarkaši Crvene zvezde pozvali su navijače na VTB Superkup Izvor: KK Crvena zvezda