Nakon duge i teške bolesti preminuo je Marin Mindoljević, nekadašnji igrač i trener nekoliko zagrebačkih klubova. Karijeru je počeo u Ciboni, studirao u SAD-u, a po povratku u Hrvatsku igrao je za Zagreb, Dubravu i Kaptol.

Veliki dio trenerske karijere proveo je u KK Cedevita, a radio je i u Medveščaku.

Cibona se oglasila i oprostila od svog bivšeg igrača.

- S velikom tugom primili smo vijest da nas je nakon duge i teške bolesti u 50. godini života napustio naš bivši igrač Marin Mindoljević. Košarkaški klub Cibona izražava duboku sućut obitelji i prijateljima Marina Mindoljevića. Počivao u miru Božjem - napisali su iz Cibone.