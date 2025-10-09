Slušaj vest

Nakon duge i teške bolesti preminuo je Marin Mindoljević, nekadašnji igrač i trener nekoliko zagrebačkih klubova. Karijeru je počeo u Ciboni, studirao u SAD-u, a po povratku u Hrvatsku igrao je za Zagreb, Dubravu i Kaptol.

Veliki dio trenerske karijere proveo je u KK Cedevita, a radio je i u Medveščaku.

Cibona se oglasila i oprostila od svog bivšeg igrača.

- S velikom tugom primili smo vijest da nas je nakon duge i teške bolesti u 50. godini života napustio naš bivši igrač Marin Mindoljević. Košarkaški klub Cibona izražava duboku sućut obitelji i prijateljima Marina Mindoljevića. Počivao u miru Božjem - napisali su iz Cibone.

Ne propustiteFudbalTUŽNE VESTI IZ NIŠA: Preminuo čuveni Gagi Ajkula
Dragiša Nešić
FudbalPREMINUO MILAN MANDARIĆ: Srpski fudbal zavijen u crno
IMG-20250511-WA0220 copy.jpg
Ostali sportoviMLADI BOKSER PREMINUO 11 DANA POSLE NOKAUTA! Udarci su ipak bili smrtonosni!
Ernest Akušej
FudbalUMRO BIVŠI FUDBALER LIVERPULA: Tužne vesti potvrđene sa "Enfilda"
Bobi Grejem

Bergs rekao Đokoviću: Moram da prestanem da te idolizujem Izvor: Arena tenis