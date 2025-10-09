Partizan - Anadolu Efes 20.45.
PARTIZAN - ANADOLU EFES: Evo u kom sastavu će crno-beli istrčati na parket, poznato da li igra Murinen!
Košarkaši Partizana dočekuju Anadolu Efes od 20.45 u Beogradskoj areni u meču trećeg kola Evrolige.
19:13
Sastavi, Murinen u 12!
Željko Obradović se opredelio za sledećih 12 igrača:
K. Džons, Milton, Murinen, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković, Pokuševski, Braun, Lakić, Parker, T. Džons.
Mika Murinen u 12! Foto: Kurir Sport
19:01
Sa lica mesta - novi parket Partizana u areni!
Na ovoj podlozi će igrači Partizana "plesati" u novoj sezoni.
