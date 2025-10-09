Svi događaji
19:13

Sastavi, Murinen u 12!

Željko Obradović se opredelio za sledećih 12 igrača:

K. Džons, Milton, Murinen, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković, Pokuševski, Braun, Lakić, Parker, T. Džons.

Mika Murinen u 12! Foto: Kurir Sport

19:01

Sa lica mesta - novi parket Partizana u areni!

Na ovoj podlozi će igrači Partizana "plesati" u novoj sezoni.

Novi parket na kome će igrati KK Partizan u Beogradskoj areni Izvor: Kurir sport

19:00

Dobrodošli na lajv prenos meča Partizan - Anadolu Efes!

Partizan u Beogradskoj areni dočekuje Anadolu Efes (20.45), a "grobari" se nadaju da bi mika Murinen kao i na meču sa Krkom, mogao da dobije šansu i u Evroligi.