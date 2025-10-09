Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezdeČima Moneke oglasio se na Instagramu nakon odlaska Janisa Sferopulosa sa mesta trenera.

Moneke je na Instagram storiju podelio objavu Crvene zvezde, u kojoj se na svemu zahvaljuje Janisu Sferopulosu.

Čima Moneke na utakmici protiv Dubaija Foto: VTB Superkup

Moneke je dodao i emotikone – crveno i belo, ali i jedno slomljeno srce, pošto mu je odlazak Grka očigledno teško pao.

Podsetimo, Zvezda u petak od 19.45 gostuje Fenerbahčeu u trećem kolu Evrolige, a crveno-bele će priveremno sa klupe voditi Tomislav Tomović, doskorašnji pomoćnik Janisa Sferopulosa.

Čima Moneke se oprostio od Janisa Sferopulosa Foto: Printscreen/Instagram/chimdoggg

