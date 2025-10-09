Oglasio se Čima Moneke i rastužio sve.
moralo je tako
TEŠKO MU JE PAO ODLAZAK IZ ZVEZDE: Oglasio se Čima Moneke i rastužio "delije"! Promene na Malom Kalemegdanu nisu prošle mimo najvećeg pojačanja crveno-belih!
Košarkaš Crvene zvezdeČima Moneke oglasio se na Instagramu nakon odlaska Janisa Sferopulosa sa mesta trenera.
Moneke je na Instagram storiju podelio objavu Crvene zvezde, u kojoj se na svemu zahvaljuje Janisu Sferopulosu.
Čima Moneke na utakmici protiv Dubaija Foto: VTB Superkup
Moneke je dodao i emotikone – crveno i belo, ali i jedno slomljeno srce, pošto mu je odlazak Grka očigledno teško pao.
Podsetimo, Zvezda u petak od 19.45 gostuje Fenerbahčeu u trećem kolu Evrolige, a crveno-bele će priveremno sa klupe voditi Tomislav Tomović, doskorašnji pomoćnik Janisa Sferopulosa.
Čima Moneke se oprostio od Janisa Sferopulosa Foto: Printscreen/Instagram/chimdoggg
