- Ova utakmica je veliki izazov za nas. Moramo da pokažemo potpuno drugačije lice od onog koje smo do sada pokazivali. U životu ako čekaš na savršenu priliku – možda ćeš čekati ceo život. Srećan sam što sam dobio priliku da “uskočim” u situaciju koja zahteva i mentalnu i fizičku snagu. Ovo je izazov za mene i za tim, i volim takve vrste izazova. Daću sve od sebe da pomognem koliko god je to moguće timu kako bi došli do prve pobede u Evroligi - rekao je Moteijunas.