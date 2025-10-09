MOTEJUNAS SE OBRATIO DELIJAMA PRED DEBI U CRVENO-BELOM DRESU: Ako čekaš savršenu priliku, možda ćeš čekati ceo život...
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Fenerbahčeu u utakmici 3. kola Evrolige u petak od 19.45 u Istanbulu.
Zvezda će biti značajno oslabljena na ovom meču, pošto za tim neće konkurisati nekolicina igrača.
Vršilac dužnosti trenera, Tomislav Tomović, neće moći da računa na Devontea Grejema, Ognjena Dobrića, Hasijela Ribera, Ajzeu Kenana i Uroša Plavšića.
Sa ekipom će biti novi-stari plejmejker Jago dos Santos, dok će debi ostvariti novi centar, Donatas Motejunas.
Motejunas je nedavno stigao i sad je sve spremno za njegov debi u crveno-belom dresu.
- Ova utakmica je veliki izazov za nas. Moramo da pokažemo potpuno drugačije lice od onog koje smo do sada pokazivali. U životu ako čekaš na savršenu priliku – možda ćeš čekati ceo život. Srećan sam što sam dobio priliku da “uskočim” u situaciju koja zahteva i mentalnu i fizičku snagu. Ovo je izazov za mene i za tim, i volim takve vrste izazova. Daću sve od sebe da pomognem koliko god je to moguće timu kako bi došli do prve pobede u Evroligi - rekao je Moteijunas.