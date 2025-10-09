Slušaj vest

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je danas da će prodaja ulaznica za predstojeće utakmice Evrolige protiv Žalgirisa i Real Madrida početi u petak u 12 časova.

Crveno-beli će obe utakmice igrati u Beogradskoj areni. Meč protiv Žalgirisa na programu je u utorak, 14. oktobra od 20 časova, dok će duel sa Realom biti odigran u petak, 17. oktobra od 19 časova.

Karte za te mečeve se mogu kupiti onlajn preko sajta tickets.kkcrvenazvezda.rs.

Kupovina na blagajnama je moguća u petak od 12 do 20 časova na Malom Kalemegdanu, kao i u ponedeljak i utorak u istom terminu (od 12 do 20 časova) u Beogradskoj areni.

"Zvezdaši, vaša podrška, pune tribine i ambijent po kome je Zvezdina Arena prepoznatljiva, su potrebni crveno-belima u duplom kolu koje je na programu sledeće nedelje. Zato, obezbedite svoje mesto u Areni i budite dodatna energija košarkašima Crvene zvezde", piše u saopštenju beogradskog kluba.

Crvena zvezda je izgubila u obe svoje utakmice u dosadašnjem delu sezone u Evroligi, dok će pre mečeva sa Žalgirisom i Real Madridom, sutra u Istanbulu protiv Fenerbahčea odigrati duel trećeg kola tog međunarodnog takmičenja.