Košarkaši Partizana su u Beogradu, u trećem kolu Evrolige, pobedili Efes sa 93:87 (31:24, 24:19, 16:26, 22:18) i sada imaju učinak od dve pobede, uz jedan poraz.

Trener Partizana Željko Obradović se obratio medijima na konferenciji za štampu posle pobede.

"Pobedili smo veoma dobar tim, bili smo dobri u prvom poluvremenu. Čestitke igračima. Igrali smo izvanredno prvo poluvreme, Efes smo naterali na 10 izgunljenih i jednom osvojenom loptom. Veliki broj poena je bio rezultat dobrog spejsinga i plan utakmice. Usporili smo posle i odbrambeno i napadački. Posle lakog poena smo stali i pokušao sam da reagujemo. Navijači su nam dali ogroman vetar u leđa. Za nas je veoma važno da dobijamo ovakve utakmice, kao protiv Armanija. Oni su se dobro držali u utakmici zahvaljujući šutu za tri poena u prvom poluvremenu. Mi smo imali mnogo više poseda, a to je zahvaljujući skokovima i izgubljenim loptama. Kad imaš više broj šuteva, onda imaš i više poena. Na kraju, bitno je da smo pobedili".

KK Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ne krije da je Partizan i dalje na tržištu.

"I dalje tražimo visokog igrača. Bez Tajrika i Pokuševskog smo odradili 20 dana priprema, onda su se razboleli i u Australiji. Na tržištu smo ako se neko pojavi ko bi mogao da pomogne ekipi. Do marta je otvoreno tržište, ne možete da znati. Prosek povređenih igrača prošle sezone je bilo 2,5 po kolu po timu. Zanima nas samo visok igrač".

Da li oscilacije mogu da budu opasne u gostima kada nema podrške navijača?

"Verovatno može da bude opasno. Nema veze to sa tim da li si domaćin ili ne. To zavisi od igrača. Tim mora da zna da se prilagodi i igra isto kod kuće i u gostima. Nekad su igrači smireniji u gostima".

Govorio je potom o odbrani i skoku, pa spomenuo specifičnu situaciju iz treće četvrtine.

"Vidi se po statistci da smo ih nadskočili. Jedan od najvažnijih skokova u našem timu je napravio Karlik Džons, to nije zaduženje samo visokih igrača. Timski insistiram na tome da se pomogne i ofanzivno i odbrambeno. Dugo smo igrali dobru odbranu. Specifičan trenutak u 3. četvrtini – primili smo lak koš i odustali smo od odbrane. To ne sme da se dogodi. Ne dosutaješ od filozofije".

Na pitanje o predstojećim izazovima je bio jasan – nema pritiska i ne sme da ga bude.

"Svaka utakmica nam je važna. Šta znači biti opterećen? Dajemo sve od sebe, kakav će rezultat biti... Imam problem sa dva igrača koji nisam siguran da će putovati. Ne verujem da ću putovati sa 12 igrača sutra. Mislite da je lako da se igra sad, pa sa 48 sati? Pogledajte malo kako su prošli evropski klubovi. Treba da vodimo računa o igračima, nemoguće je izdržati. Plan imam kako ćemo krenuti protiv Splita, trebaju mi igrači koji su manje igrali. Šta god da bude. Ja ne mogu da se bavim time šta javnost očekuje. Jednu utakmicu izgubiš i odmah si u problamu. Ne može tako da se gleda".

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Hvalio je i Kokoškova.

"Kokoškov je izvanredan trener, iz NBA. Mi smo se izborili da iz tajm-auta ne primimo lak koš. U najavi sam rekao šta radi na tajm-autima i o kakvim detaljima se radi".

Mišljenje javnosti ga ne dotiče.



"Svi znaju ko su favoriti, ima emisija, podkasta... Svi bismo završili u Palmotićevoj kada bismo slušali sve te stvari. Svi sve znaju, a ne vidim ih da sednu na klupu i budu treneri. A neki jesu, imali su prilike".

Pohvalio je pojedince.

"Sterling i Karlik, mi godinu dana radimo. To je velika prednost. Milton veoma zrelo i pametno igra. Osetkovski takođe. Imao je jednu prodatu loptu. Šuteve koje je uzimao su bili korektni. Parker je 8-0 šutirao, pa je dao. Ne možeš njemu oduzeti to, ja sam mu verovao. U prvom poluvremenu smo imali 3-4 napada koji su bili bez veze."

Na kraju zabrinuo je govorivši o putovanju u Split.

"Ne znamo u kom ćemo sastavu da idemo, dvojica igrača imaju probleme. Videćemo ujutru, mislim da neće ići. Teško je igrati posle 48 sati. Split je promenio ekipu i trenera. Imali smo iskustva ranije, igrali smo jednom posle 48 sati i dobili šutem za tri poena. Energija je najvažnija stvar", zaključio je Obradović.

U narednom kolu Partizan će 15. oktobra gostovati Realu.