Čuveni Amerikanac koji je sa Bostonom postao NBA šampion 2008. godine je pronađen u nesvesnom stanju za volanom na auto-putu.

Zbog udesa je saobraćaj bio obustavljen, a kada su vozila dobila dozvolu da ponovo krenu, jedan automobil je stajao u mestu.

Policija je prišča automobilu "Range Rover" i tamo zatekla čoveka koji spava za volanom.

Kasnije je utvrđeno da je u pitanju Pol Pirs.

"Kada su policajci prišli vozilu pronašli su vozača, kog su kasnije identifikovali kao Pola Pirsa, koji je zaspao za volanom. Zbog postojanja osnovane sumnje, podvrgnut je testiranju na prisustvo alkohola u organizmu", naveli su iz kalifornijske policije.

Pirs je uhapšen zbog vožnje pod uticajem alkohola zbog čega će imati problema sa sudom u Los Anđelesu.

Pol Pirs je izabran 1998. godine kao 10. pik na NBA draftu od strane Bostona za koji je igrao do 2013. godine. Proveo je nakon toga po sezonu u Bruklinu i Vašingtonu, a karijeru je završio 2017. godine nakon dve godine u Los Anđeles Klipersima.

U sezoni kada je osvojio šampionski prsten bio je MVP finala, 10 puta je igrao na Ol-star utakmicama.

