Slušaj vest

Čak 1 od 5 devojčica uzrasta od 10 do 19 godina u svetu, suočava se sa anksioznošću ili depresijom, dok se istovremeno beleži niska stopa fizičke aktivnosti kod tinejdžerki. Institut za ženski sport priključuje se obeležavanju Svetskog dana mentalnog zdravlja, podsećajući na značaj sistemske brige o mentalnom zdravlju devojčica i mladih žena, kao i na ključnu ulogu koju sport ima u prevenciji i jačanju psihičke otpornosti.

U Institutu je od samog početka prisutan i medicinski tim koji uključuje psihologe, pedijatre i druge stručnjake, koji rade sa devojčicama i organizuju edukativne radionice i za njih i za njihove roditelje.

Psihološkinja Irena Anđelković ističe:

„Devojčice koje redovno treniraju ne samo da imaju bolju koncentraciju i samopouzdanje, već u velikoj meri razvijaju i socijalne veštine, otpornost na stres i sposobnost da adekvatno rešavaju konflikte. Vidimo direktne efekte u smanjenju anksioznosti i povlačenja kod dece koja su se pre sporta borila sa nesigurnošću i osećanjem izolovanosti.“

Ona dodaje da su roditelji često najvažniji saveznici u ovom procesu, zbog čega su radionice namenjene upravo i njima – kao način da se razbiju predrasude i podstakne otvorena komunikacija.

„Na Svetski dan mentalnog zdravlja podsećamo da zdravlje devojčica počinje u zajednici – kroz poverenje, kretanje, podršku i prostor u kojem mogu da se izraze, nauče, padnu i ustanu, veruju u sebe i druge. Sport je jedan od tih prostora“.

Istraživanja pokazuju da devojčice širom sveta u znatno manjem broju ispunjavaju preporuke Svetske zdravstvene organizacije o svakodnevnoj fizičkoj aktivnosti – čak 85 odsto devojčica uzrasta od 11 do 17 godina nije dovoljno fizički aktivno. Istovremeno, anksioznost i depresija u adolescenciji sve su češće, a devojčice su posebno ranjiva grupa. Podaci Fondacije za ženski sport iz SAD pokazuju da se mentalno zdravlje značajno poboljšava kod devojčica koje se bave sportom, sa čak dvostruko nižom učestalošću simptoma anksioznosti i depresije u poređenju sa neaktivnim vršnjakinjama.

U Srbiji, veliki broj devojčica nema ravnopravan pristup sportu, bilo zbog finansijskih barijera, nedostatka programa u manjim sredinama ili zbog rodnih stereotipa. Zato je misija Instituta za ženski sport usmerena na stvaranje jednakih uslova – ne samo kroz sportske treninge, već kroz sistemsku podršku devojčicama u osetljivom razvojnom periodu.

Kroz besplatne škole sportova za devojčice onovnoškolskog uzrasta koje Institut već šestu godinu realizuje širom Srbije, prošlo je više od šest hiljada devojčica. Institut je osnovala selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković, sa idejom da sport postane dostupan svim devojčicama, bez izuzetka.