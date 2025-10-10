Slušaj vest

Čak 1 od 5 devojčica uzrasta od 10 do 19 godina u svetu, suočava se sa anksioznošću ili depresijom, dok se istovremeno beleži niska stopa fizičke aktivnosti kod tinejdžerki. Institut za ženski sport priključuje se obeležavanju Svetskog dana mentalnog zdravlja, podsećajući na značaj sistemske brige o mentalnom zdravlju devojčica i mladih žena, kao i na ključnu ulogu koju sport ima u prevenciji i jačanju psihičke otpornosti.

U Institutu je od samog početka prisutan i medicinski tim koji uključuje psihologe, pedijatre i druge stručnjake, koji rade sa devojčicama i organizuju edukativne radionice i za njih i za njihove roditelje.

Psihološkinja Irena Anđelković ističe:

„Devojčice koje redovno treniraju ne samo da imaju bolju koncentraciju i samopouzdanje, već u velikoj meri razvijaju i socijalne veštine, otpornost na stres i sposobnost da adekvatno rešavaju konflikte. Vidimo direktne efekte u smanjenju anksioznosti i povlačenja kod dece koja su se pre sporta borila sa nesigurnošću i osećanjem izolovanosti.“

Ona dodaje da su roditelji često najvažniji saveznici u ovom procesu, zbog čega su radionice namenjene upravo i njima – kao način da se razbiju predrasude i podstakne otvorena komunikacija.

„Na Svetski dan mentalnog zdravlja podsećamo da zdravlje devojčica počinje u zajednici – kroz poverenje, kretanje, podršku i prostor u kojem mogu da se izraze, nauče, padnu i ustanu, veruju u sebe i druge. Sport je jedan od tih prostora“.

Istraživanja pokazuju da devojčice širom sveta u znatno manjem broju ispunjavaju preporuke Svetske zdravstvene organizacije o svakodnevnoj fizičkoj aktivnosti – čak 85 odsto devojčica uzrasta od 11 do 17 godina nije dovoljno fizički aktivno. Istovremeno, anksioznost i depresija u adolescenciji sve su češće, a devojčice su posebno ranjiva grupa. Podaci Fondacije za ženski sport iz SAD pokazuju da se mentalno zdravlje značajno poboljšava kod devojčica koje se bave sportom, sa čak dvostruko nižom učestalošću simptoma anksioznosti i depresije u poređenju sa neaktivnim vršnjakinjama.

U Srbiji, veliki broj devojčica nema ravnopravan pristup sportu, bilo zbog finansijskih barijera, nedostatka programa u manjim sredinama ili zbog rodnih stereotipa. Zato je misija Instituta za ženski sport usmerena na stvaranje jednakih uslova – ne samo kroz sportske treninge, već kroz sistemsku podršku devojčicama u osetljivom razvojnom periodu.

Kroz besplatne škole sportova za devojčice onovnoškolskog uzrasta koje Institut već šestu godinu realizuje širom Srbije, prošlo je više od šest hiljada devojčica. Institut je osnovala selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković, sa idejom da sport postane dostupan svim devojčicama, bez izuzetka.

Ne propustiteFudbalMOĆNA PORUKA KAPITENA SRBIJE PRED ALBANIJU! Mitrović je spreman kao puška, a onda je Piksi otkrio da li će Mitar igrati sutra!
serbia-andorra-277821.JPG
FudbalPIKSI PRVI PUT O ZVIŽDUCIMA NA MARAKANI: Selektor Orlova to nije očekivao od navijača Srbije: "Jeste me iznenadilo, sve je bezveze ispalo"
Dragan Stojković Piksi na meču Srbija - Engleska
KošarkaNIŠTA MU NIJE JASNO! MESINA U POTPUNOM REBUSU ZBOG LEDEJA! Ima veliki problem sa bivšim igračem Partizana - jedni pričaju jednu priču, a on potpuno drugu!
Ledej na utakmici protiv Crvene zvezde
FudbalNA MARAKANI BILI ODLIČNI, SADA IH NEMA! Selektor našeg rivala udario na navijače: Stadion tih, nikakva energija...
IMG-20250909-WA0054.jpg
Fudbal"OJ HRVATSKA MATI, SRBE ĆEMO KLATI" SRAMNO I SKANDALOZNO PONAŠANJE HRVATA U PRAGU! Odvratne scene na ulicama, svi su zgroženi
profimedia0742490770.jpg
FudbalZLATANA IBRAHIMOVIĆA RASPAMETIO SRPSKI FUDBALER! Ibra ne krije oduševljenje, nahvalio je Srbina kao niko dosad!
profimedia0831832938-z.jpg

Šejn Larkin, izjava posle Partizan - Efes Izvor: Mondo/Tijana Jevtić