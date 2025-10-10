Slušaj vest

Dok traje odmor pred početak nove NBA sezone, Luka Dončić vredno radi na pripremama za nove izazove u dresu Los Anđeles Lejkersa.

Slovenačka superzvezda iskoristila je pauzu i da gostuje u popularnoj emisiji "First We Feast", gde se dotakao i nekih posebnih trenutaka iz svoje evropske karijere.

Iako je prošlo nekoliko godina otkako je napustio Evroligu, Dončić i dalje pamti atmosferu sa evropskih parketa. Jedna hala mu je ipak ostala posebno urezana u sećanje, OAKA u Atini.

"Srbija, Grčka i Turska imaju najbolju atmosferu. Najvrelija publika u kojoj sam igrao bila je u Panatinaikosu. Nisam mogao da čujem saigrače. Utakmica je počela, a mi smo gubili 20:0."

Podsetimo, Dončić je sa Real Madridom 2018. godine osvojio Evroligu i tada poneo titulu najmlađeg MVP-a u istoriji ovog prestižnog takmičenja. Nedugo zatim započeo je NBA avanturu sa Dalas Maveriksima, a ovog leta načinio je veliki korak prešavši u redove Lejkersa.