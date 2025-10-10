GROBARI, DELIJE ILI NEKO TREĆI? DONČIĆ OTKRIO KOJI KLUB U EVROPI IMA NAJBOLJE NAVIJAČE! Tu atmosferu nikada neče zaboraviti, ovaj odgovor će vas iznenaditi!
Dok traje odmor pred početak nove NBA sezone, Luka Dončić vredno radi na pripremama za nove izazove u dresu Los Anđeles Lejkersa.
Slovenačka superzvezda iskoristila je pauzu i da gostuje u popularnoj emisiji "First We Feast", gde se dotakao i nekih posebnih trenutaka iz svoje evropske karijere.
Iako je prošlo nekoliko godina otkako je napustio Evroligu, Dončić i dalje pamti atmosferu sa evropskih parketa. Jedna hala mu je ipak ostala posebno urezana u sećanje, OAKA u Atini.
"Srbija, Grčka i Turska imaju najbolju atmosferu. Najvrelija publika u kojoj sam igrao bila je u Panatinaikosu. Nisam mogao da čujem saigrače. Utakmica je počela, a mi smo gubili 20:0."
Podsetimo, Dončić je sa Real Madridom 2018. godine osvojio Evroligu i tada poneo titulu najmlađeg MVP-a u istoriji ovog prestižnog takmičenja. Nedugo zatim započeo je NBA avanturu sa Dalas Maveriksima, a ovog leta načinio je veliki korak prešavši u redove Lejkersa.