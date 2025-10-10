Slovenački košarkaš Luka Dončić ponovo je hit na društvenim mrežama zbog urnebesnog intervjua za američki podkast "Hot ones".
URNEBESAN SNIMAK LUKE DONČIĆA! Preznojavao se od muke, pa sočno opsovao na srpskom usred emisije! Voditelju rekao "to znači dobro jutro"... (VIDEO)
Znajući Lukine životne navike i koliki je ljubitelj brze hrane, ne čudi da se našao baš u emisiji čiji je koncept da gosti uz veoma ljutu hranu razgovaraju na razne teme.
Reakcije Dončića na meču protiv Nemačke, Eurobasket 2025 Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia
Tako je košarkaš Los Anđeles Lejkersa testirao ljutinu pilećih krilaca, od 1 kao najmanje ljutog pa sve do 10 koji je "vatra". Dobro je podnosio, čak i uživao u prvih nekoliko krilaca, ali kada je na red došao broj 7, nije mu bilo svejedno.
"U pi*ku materinu"! - izletelo je Luki iz usta, pa kada je shvatio šta je izgovorio brzo se opravdao voditelju:
"To znači dobro jutro".
Kada je došao sebi, nastavio je Dončić i bez većih problema uspeo da savlada sva krilca do kraja, uz konstataciju da dobro podnosi jer je takmičarski nastrojen i ne voli da odustaje!
