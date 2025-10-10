Slušaj vest

Znajući Lukine životne navike i koliki je ljubitelj brze hrane, ne čudi da se našao baš u emisiji čiji je koncept da gosti uz veoma ljutu hranu razgovaraju na razne teme.

Reakcije Dončića na meču protiv Nemačke, Eurobasket 2025 Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Tako je košarkaš Los Anđeles Lejkersa testirao ljutinu pilećih krilaca, od 1 kao najmanje ljutog pa sve do 10 koji je "vatra". Dobro je podnosio, čak i uživao u prvih nekoliko krilaca, ali kada je na red došao broj 7, nije mu bilo svejedno.

"U pi*ku materinu"! - izletelo je Luki iz usta, pa kada je shvatio šta je izgovorio brzo se opravdao voditelju:

"To znači dobro jutro".

Kada je došao sebi, nastavio je Dončić i bez većih problema uspeo da savlada sva krilca do kraja, uz konstataciju da dobro podnosi jer je takmičarski nastrojen i ne voli da odustaje!

profimedia-1036020352.jpg
Dončić u razgovoru sa novinarima
Dončić se smrzaovao pred novinarima
luka.jpg

Luka Dončić peva Vidovdan i diže tri prsta Izvor: Privatna arhiva