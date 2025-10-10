Slušaj vest

Janis Sferopulos je napustio Crvenu zvezdu, a uskoro se očekuje zvanični dolazak Saše Obradovića na njegovo mesto.

Odlaskom Grka ostali su i problemi u koncepciji tima Zvezde, a kada se na to nadovežu i povrede, jasno je da Obradovića čeka težak posao u sklapanju timske igre i hemije u nastavku tekuće sezone.

Saša Obradović  Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia, Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia

Hronični problem Crvene zvezde koji traje već sezonama je nedostatak konstantnog beka šutera, nešto u liku i delu Sterlinga Brauna, koga je Partizan na vreme doveo iz Albe, dao mu šansu da se razvija i napreduje - i od Amerikanca dobio siguran šut za dva i tri poena. Uz čvrstu odbranu i konstantnost na parketu.

Sve ono što Crvenoj zvezdi nije doneo Ajzea Kenan, Nemanja Nedović, a sporadično je Luka Vildoza bio taj koji je vukao tim - ponavljamo, sporadično, jer se kasnije u proleće 2023. godine i on ugasio.

Ajzea Kenan Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT, Starsport, Starsport/Peđa Milosavljević

Trenutni tim Crvene zvezde, sem Tajsona Kartera i Džordana Nvore, nema konstantnost u šutu, što su prve tri utakmice i pokazale. I pomenuti tandem je upitan, pošto su i Karter kao i Nvora, zaboravili na svoje bogom date fizičke predispozicije .

Nvora, kao tzv. "spot ap" šuter da, ali Nvora koji šutira nakon izlaznih kretnji ne izgleda dobro - barem za sada. Protiv Bajerna i Milana smo videli kako Nvora deluje kada krene na ulaz, ili ode na utrčavanje - tada deluje nezaustavljivo.

Džordan Nvora Foto: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia, Stacy Revere / Getty images / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia

Opet, sa druge strane, Karter je možda i jedan od najboljih prodor igrača u Evroligi. Brzina koju poseduje je nestvarna, ali i od njega ne znate šta možete da očekujete, jer se i suviše oslanja na šut za tri poena, čak iako je ispred njega viši i sporiji igrač koga bi on lako zaobišao - kada bi to Karter želeo. 

Dolaskom Saše Obradović na klupu Zvezde očekuju se i promene u timskim ulogama - na obe strane parketa. Njegovo iskustvo i znanje koje poseduje nema sumnje da će pokrenuti crveno-bele sa mrtve tačke, međutim, nema dileme da Zvezdi nedostaje njen Sterling Braun.

Precizni i konstantni šuter kroz celu sezonu...Videćemo da li će Obradović krenuti u potragu za takvim asom, ili će od Nvore, Kartera ili Devonte Grejema pokušati da napravi ono što mu je neophodno.

Ne propustiteKošarkaGRMI SA MALOG KALEMEGDANA! Žestoko saopštenje Crvene zvezde od koga se zemlja trese!
KKCZ0.jpg
KošarkaPODATAK ZA NEVERICU! PARTIZAN I ZVEZDA NE POSTOJE U EVROPI?! NBA računa na "sve", samo ne na večite
PARTIZAN-ZVEZDA_23.JPG
FudbalPREDRAG MIJATOVIĆ OŠTRO ODGOVORIO OSTOJI MIJAILOVIĆU ZBOG 300 MILIONA EVRA: Najavio odlazak iz FK Partizan pod jednim uslovom!
ostoja mijat.jpg
KošarkaBIVŠI TRIO IZ DALAS MAVERIKSA U PARTIZANU: Stvara se baš moćan crno-beli tim za narednu sezonu!
PARTIZAN-BUDUCNOST_87.JPG

BONUS VIDEO:

EVO ŠTA ALBANCI PIŠU PRED MEČ SA SRBIJOM! Izvor: Kurir televizija