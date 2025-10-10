Slušaj vest

Janis Sferopulos je napustio Crvenu zvezdu, a uskoro se očekuje zvanični dolazak Saše Obradovića na njegovo mesto.

Odlaskom Grka ostali su i problemi u koncepciji tima Zvezde, a kada se na to nadovežu i povrede, jasno je da Obradovića čeka težak posao u sklapanju timske igre i hemije u nastavku tekuće sezone.

Hronični problem Crvene zvezde koji traje već sezonama je nedostatak konstantnog beka šutera, nešto u liku i delu Sterlinga Brauna, koga je Partizan na vreme doveo iz Albe, dao mu šansu da se razvija i napreduje - i od Amerikanca dobio siguran šut za dva i tri poena. Uz čvrstu odbranu i konstantnost na parketu.

Sve ono što Crvenoj zvezdi nije doneo Ajzea Kenan, Nemanja Nedović, a sporadično je Luka Vildoza bio taj koji je vukao tim - ponavljamo, sporadično, jer se kasnije u proleće 2023. godine i on ugasio.

Trenutni tim Crvene zvezde, sem Tajsona Kartera i Džordana Nvore, nema konstantnost u šutu, što su prve tri utakmice i pokazale. I pomenuti tandem je upitan, pošto su i Karter kao i Nvora, zaboravili na svoje bogom date fizičke predispozicije .

Nvora, kao tzv. "spot ap" šuter da, ali Nvora koji šutira nakon izlaznih kretnji ne izgleda dobro - barem za sada. Protiv Bajerna i Milana smo videli kako Nvora deluje kada krene na ulaz, ili ode na utrčavanje - tada deluje nezaustavljivo.

Opet, sa druge strane, Karter je možda i jedan od najboljih prodor igrača u Evroligi. Brzina koju poseduje je nestvarna, ali i od njega ne znate šta možete da očekujete, jer se i suviše oslanja na šut za tri poena, čak iako je ispred njega viši i sporiji igrač koga bi on lako zaobišao - kada bi to Karter želeo.

Dolaskom Saše Obradović na klupu Zvezde očekuju se i promene u timskim ulogama - na obe strane parketa. Njegovo iskustvo i znanje koje poseduje nema sumnje da će pokrenuti crveno-bele sa mrtve tačke, međutim, nema dileme da Zvezdi nedostaje njen Sterling Braun.

Precizni i konstantni šuter kroz celu sezonu...Videćemo da li će Obradović krenuti u potragu za takvim asom, ili će od Nvore, Kartera ili Devonte Grejema pokušati da napravi ono što mu je neophodno.

