Crveno-beli su pretrpeli velike promene nakon neuspeha i protiv Zadra u ABA ligi, Janis Sferopulos je napustio klupu tima sa Malog Kalemegdana, a umesto njega protiv ekipe iz Istanbula tim će voditi Tomislav Tomović .

- Bila je izvanredna saradnja, šok za sve nas... To su stvari koje se dešavaju, tim mora da nastavi dalje. Nadam se da ćemo imati dobru utakmicu - rekao je Tomović, pa nastavio očekivanja za predstojeći duel i kako je Zvezda spremala meč: