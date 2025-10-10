Trener Zvezde prvi put o odlasku Sferopulosa
TRENER ZVEZDE PROGOVORIO O ODLASKU SFEROPULOSA: Bio je to šok za sve nas...
Crveno-beli su pretrpeli velike promene nakon neuspeha i protiv Zadra u ABA ligi, Janis Sferopulos je napustio klupu tima sa Malog Kalemegdana, a umesto njega protiv ekipe iz Istanbula tim će voditi Tomislav Tomović.
- Bila je izvanredna saradnja, šok za sve nas... To su stvari koje se dešavaju, tim mora da nastavi dalje. Nadam se da ćemo imati dobru utakmicu - rekao je Tomović, pa nastavio očekivanja za predstojeći duel i kako je Zvezda spremala meč:
- Kao i svaku drugu, neke posvećenosti stručnog štaba, svih oko tima i nadamo se najboljem.
Meč u Istanbulu počinje u 19.45 časova.
