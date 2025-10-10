PREMINULA NAJSTARIJA NAVIJAČICA NA PLANETI: Umrla u 106. godini - nedavno je bila na utakmici košarkaškog tima
Dolores Šmit poznatija pod nadimkom "Sister Džin", postala je najpoznatija kao navijačica košarkaškog koledž tima Lojola Čikago, na čijim utakmicama je bila redovna godinama i decenijama unazad, a bila je prisutna i nedavno, pre samo nekoliko meseci, na Martovskom ludilu gde je bodrila svoju voljenu ekipu.
Rođena je 21. avgusta 1919. godine, a kako se navodi, ona je preko 60 godina bila i navijala za tim Lojole Čikago i ispratila je na hiljade studenata košarkaša sa ovog univerziteta.
Njeno zdravstveno stanje se pogoršalo u avgustu mesecu. Napisala je i knjigu "Probudite se sa svrhom! Šta sam naučila u svojih prvih 100 godina života", koja je objavljena 2023. godine.
Upoznala je i Papa Franju za svoj 100. rođendan, koji joj je dao blagoslov, a zbog nje se oglasio i prethodni predsednik SAD, Džo Bajden, kada je napunila 105 godina.