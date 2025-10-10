Slušaj vest

Dolores Šmit poznatija pod nadimkom "Sister Džin", postala je najpoznatija kao navijačica košarkaškog koledž tima Lojola Čikago, na čijim utakmicama je bila redovna godinama i decenijama unazad, a bila je prisutna i nedavno, pre samo nekoliko meseci, na Martovskom ludilu gde je bodrila svoju voljenu ekipu.

Rođena je 21. avgusta 1919. godine, a kako se navodi, ona je preko 60 godina bila i navijala za tim Lojole Čikago i ispratila je na hiljade studenata košarkaša sa ovog univerziteta.

Njeno zdravstveno stanje se pogoršalo u avgustu mesecu. Napisala je i knjigu "Probudite se sa svrhom! Šta sam naučila u svojih prvih 100 godina života", koja je objavljena 2023. godine.

Upoznala je i Papa Franju za svoj 100. rođendan, koji joj je dao blagoslov, a zbog nje se oglasio i prethodni predsednik SAD, Džo Bajden, kada je napunila 105 godina.