VELEOBRT: Partizanova želja Taran Armstrong konačno potpisao!
Taran Armstrong je konačno potpisao nakon velikih najava da ga Partizan želi...Iako su crno-beli hteli Armstronga, on je na kraju ipak završio u redovima Dubaija.
Australijanac je potpisao ugovor na godinu dana sa Dubaijem, potvrdila je Evroliga.
Bivši igrač Golden Stejta će tako zaigrati u ABA ligi i Evroligi ove sezone.
Armstrong je u Ameriku došao iz rodne Tasmanije na koledž Kalifornija Baptist, a prošle zime je stigao u Voriorse.
