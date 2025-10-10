Slušaj vest

Taran Armstrong je konačno potpisao nakon velikih najava da ga Partizan želi...Iako su crno-beli hteli Armstronga, on je na kraju ipak završio u redovima Dubaija.

Australijanac je potpisao ugovor na godinu dana sa Dubaijem, potvrdila je Evroliga.

Bivši igrač Golden Stejta će tako zaigrati u ABA ligi i Evroligi ove sezone.

Armstrong je u Ameriku došao iz rodne Tasmanije na koledž Kalifornija Baptist, a prošle zime je stigao u Voriorse.

