Slušaj vest

Na sastanku održanom 8. oktobra u Ženevi, na kome su učestvovali predstavnici klubova Evrolige i organizatori ovog takmičenja, zaključeno je da na prethodno upućeni predlog o okviru saradnje još nije stigao "nikakav značajan odgovor".

Evroliga je istakla četiri ključna principa za bilo kakvu saradnju:

1. Ravnopravna podela prihoda i osiguranje da sve strane u evropskoj košarci imaju koristi od nove lige, bez marginalizacije bilo kog učesnika.

2. Očuvanje kulturnog identiteta evropske košarke.

3. Održavanje i unapređenje evropske košarkaške izvrsnosti.

4. Zadržavanje centra odlučivanja u Evropi.

"Evroliga i njeni klubovi ostaju posvećeni nastavku razgovora sa NBA i FIBA, pod uslovom da se ovi osnovni principi poštuju", navedeno je u saopštenju Evrolige.

NBA je u martu ove godine najavila da "istražuje mogućnost" formiranja novog takmičenja u Evropi u saradnji sa FIBA-om, od koje su se vodeći evropski klubovi odvojili 2000. godine osnivanjem Evrolige.

Predstavnik NBA za Evropu i Bliski istok, Džordž Ajvazoglu, izjavio je u intervjuu za L'Ekip 6. oktobra da bi nova liga mogla da počne "najranije u oktobru 2027. godine", uz napomenu da je novi sastanak planiran sredinom oktobra u Londonu.

Prema izvorima bliskim slučaju, Evroliga zahteva da svaki projekat obuhvati svih 18 klubova koji trenutno učestvuju u takmičenju, uključujući 11 sa garantovanim mestom za više sezona.

Evroliga je još u aprilu ocenila da bi ovaj projekat mogao predstavljati "pretnju za evropsku košarku" jer bi mogao "dovesti do fragmentacije sporta i stvaranja konfuzije", ali je tada izrazila spremnost za dijalog.

(Beta)