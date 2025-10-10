- Partizan je bolje startovao nego prošle godine. Niko nije primetio da je Partizan tako loše pobedio, jer je vodio celu utakmicu i trebalo je da pobedi ubedljivije. Šest razlike nije ubedljivo, nije ni loše, opet Partizan pravi neke gore-dole. Partizan je šutirao trojke 5/21, to je da uđe svaka četvrta. Zamislite kada budu pogađali te trojke. Sa ovakvim skokom, malo grešaka, svega devet, pokojni profesor Aca Nikolić, do 12 može da se trpi rekao je on, a naterao je protivnika na 15.

- Sa ovakvim Tajrikom Džonsom može svašta da se napravi, a ima dobre šutere. I Vašington i Sterlin Braun i Marinković koji nije ništa pokazao, pa i Bonga kome se otvorilo i sve i izgleda da će ovo biti njegova sezona, prvo sa reprezentacijom, prošle godine je bio dobar u Partizanu, ali sa ovim trojkama koje pogađa, može svašta da se očekuje. Partizanovi navijači mogu da gledaju sa velikim optimizmom sve ovo. Jedini minus im je Dubai, da nije bila prva utakmica, da je otišao Partizan tamo sada, dobio bi. Sigurno sa ovom psihologijom. Otišao je u najgore vreme i izgubio. I neki drugi će da gube tamo, ali ne toliko, jer Dubai nije toliko jak - rekao je Vlade Đurović na TV "Arena Sport".