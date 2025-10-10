Slušaj vest

Kako to obično ide u životu, Zvezda je pobedila kada su se njeni navijači tome najmanje nadali, protiv aktuelnog prvaka Evrope i to na njegovom terenu.

Crveno-beli su doputovali u Istanbul prežaljeni, desetkovani, u nokdaunu nakon tri vezana poraza. Posle smene Janisa Sferopulosa i sa privremenim trenerom Tomislavom Tomovićem.

Međutim Zvezda je od starta zaigrala fantastičnu odbranu. Crveno-beli su u prva dva kola bili tim koji je primio najviše poena u Evroligi. 92 protiv Armanija i 97 protiv Bajerna. Pa je bilo jasno gde je glavni problem.

Kako je Zvezda igrala odbranu najbolje govori podatak da je za poluvreme primila svega 30 poena, od kojih barem polovinu sa slobodnih bacanja. U prva dva kola bilo je mnogo problema sa preuzimanjem u odbrani, igrači su ispadali, što je posledica neuigranosti. Danas je Zvezda igrala mnogo pametnije sa velikom energijom i potpuno neutralisala iznenađenog domaćina.

1/6 Vidi galeriju Crvena zvezda - Milano Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Faktor X

Već je svima jasno da Zvezda ima problem na tri pozicije. Crveno-belima nedostaje plejmejker drugačijeg profila od Kodija Milera Mekintajera.

Bek šuter je godinama rak rana crveno-belih, igrač koji će redovno isporučivati 15, 20 poena po meču.

Povredom Bolomboja Zvezda je ostala bez dominantnog centra. A možda ga je večeras dobila. Zove se Donatas Motejunas.

Motejunas je upisao 13 poena, zaključao reket i doneo veliku sigurnost crveno-belima kako u napadu tako i odbrani. Mnogi su bili skeptični zbog njegovih godina, ali Litvanac je na debiju pružio impresivnu partiju i istima zapušio usta. Naravno veliku pomoć imao je u fantastičnom Monekeu, igraču utakmice.

Ne treba poleteti

Ova pobeda crveno-belih predstavlja pravu injekciju uzdrmanoj ekipi. Mnogo više u psihološkom, nego rezultatskom smislu.

Ne treba poleteti, jer jedna lasta ne čini proleće. Zvezda je tim u stvaranju, koji se još uvek traži i uigrava. Očekuie se sa nestrpljenjem povratak povređenih igrača, pa bi onda možda mogli da se naslute krajnji dometi ove ekipe.

Ovako rano je za procene, treba ići od meča do meča i stvarati timsku hemiju.