Košarkaši Barselone pobedili su večeras na svom terenu Valensiju 108:102 (26:25, 22:24, 30:26, 30:27), u trećem kolu Evrolige.Barselonu je do pobede predvodio Kevin Panter sa 27 poena i šest asistencija, a pratio ga je Vil Klajburn sa 19 poena.

Najefikasniji kod Valensije bili su Omari Mur sa 21 i Darijus Tompson sa 19 poena. Obe ekipe su upisale po dve pobede i jedan poraz. U narednom kolu, Barselona će gostovati Makabiju, dok će Valensija dočekati Hapoel.

Košarkaši Žalgirisa su na gostujućem terenu u Minhenu pobedili Bajern 98:70 (26:20, 19:13, 23:24, 30:13). Najbolji kod Žalgirisa bio je Silvan Fransisko sa 19 poena i sedam asistencija.

Dvocifreni kod Bajerna bili su Andreas Obst sa 15 i Ksavijer Rejten-Mejs sa 13 poena. Žalgiris je upisao sve tri pobede, a Bajern ima jednu pobedu i dva poraza.

U sledećem kolu, Žalgiris će gostovati Crvenoj zvezdi, dok će Bajern dočekati Milano.

Olimpijakos je pobedio na svom terenu u Atini Dubai 86:67 (23:16, 20:15, 28:21, 15:15), u trećem kolu Evrolige.Najbolji kod Olimpijakosa bio je Saša Vezenkov sa 25 poena i 11 skokova, a izdvojio se i srpski reprezentativac Nikola Milutinov sa 13 poena i 11 skokova.

Najefikasniji kod Dubaija bili su Filip Petrušev sa 14 i Dvejn Bejkon sa 13 poena. Olimpijakos ima dve pobede i jedan poraz, a Dubai jednu pobedu i dva poraza.

U narednom kolu, Olimpijakos će dočekati Efes, dok će Dubai u Istanbulu gostovati Fenerbahčeu.

Evroliga, 3. kolo:

Baskonija – Panatinaikos 84:86

Olimpija Milano – Monako 79:82

Partizan – Efes 93:87

Pariz – Virtus 90:79

Real Madrid – Asvel 85:72

Petak:

Fenerbahče – Crvena zvezda 81:86

Olimpijakos – Dubai 86:67

Barselona – Valensija 108:102

Bajern – Žalgiris 70:98





Standings provided by Sofascore

