Slušaj vest

Partizan i Crvena zvezda ostvarili su pobede protiv turskih velikana u trećem kolu Evrolige i tako napredovali na tabeli.

Partizan je stigao do drugog trijumfa u elitnom takmičenju, pošto je u četvrtak pred svojim navijačima savladao ekipu Efesa rezultatom 93:87 i sada sa skorom 2-1 zauzima 10. poziciju na tabeli.

Zanimljivo, timovi od drugog do desetog mesta, na kom je trenutno Partizan, imaju po dve pobede, dok je jedina ekipa sa maksimalnim učinkom u prva tri kola, verovali ili ne, litvanski Žalgiris.

Crvena zvezda je u petak stigla do prvog trijumfa u novoj sezoni Evrolige. Na iznenađenje mnogih, crveno-beli su usred Istanbula srušili aktuelnog prvaka Evrope rezultatom 86:81 i tako pobegli sa začelja. Trenutno su 16. na tabeli sa skorom 1-2.

1/5 Vidi galeriju Fenerbahče - Crvena zvezda Foto: Printscreen/TV Arena sport premium 1, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Murat Sengul / AFP / Profimedia

Još osam timova ima identičan skor i raspoređeno je između 11. i 19. mesta, a na začelju tabele je Baskonija koja još uvek ne zna za trijumf 0-3.

Pogledajte tabelu:





Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Kurir sport