ZVEZDA JE POBEGLA SA DNA, A SAMO JEDAN TIM IMA BOLJI SKOR OD PARTIZANA! Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige nakon tri odigrana kola!
Partizan i Crvena zvezda ostvarili su pobede protiv turskih velikana u trećem kolu Evrolige i tako napredovali na tabeli.
Partizan je stigao do drugog trijumfa u elitnom takmičenju, pošto je u četvrtak pred svojim navijačima savladao ekipu Efesa rezultatom 93:87 i sada sa skorom 2-1 zauzima 10. poziciju na tabeli.
Zanimljivo, timovi od drugog do desetog mesta, na kom je trenutno Partizan, imaju po dve pobede, dok je jedina ekipa sa maksimalnim učinkom u prva tri kola, verovali ili ne, litvanski Žalgiris.
Crvena zvezda je u petak stigla do prvog trijumfa u novoj sezoni Evrolige. Na iznenađenje mnogih, crveno-beli su usred Istanbula srušili aktuelnog prvaka Evrope rezultatom 86:81 i tako pobegli sa začelja. Trenutno su 16. na tabeli sa skorom 1-2.
Još osam timova ima identičan skor i raspoređeno je između 11. i 19. mesta, a na začelju tabele je Baskonija koja još uvek ne zna za trijumf 0-3.
Pogledajte tabelu:
Standings provided by Sofascore
Kurir sport