Zanimljivu izjavu dao je Čima Moneke nakon velikog trijumfa Zvezde u Istanbulu.

Crveno-beli su stigli do prvog trijumfa u novoj sezoni Evrolige, pošto su na gostovanju savladali aktuelnog šampiona Evrope Fenerbahče 86:81, a junak trijumfa bio je upravo Moneke koji je meč završio sa 20 poena i 12 skokova.

Nakon očajnog starta sezone Zvezda je okončala saradnju sa grčkim košarkaškim stručnjakom Janisom Sferopulosom, pa je crveno-bele do prvog trijumfa vodio Tomislav Tomović, koji je već nekoliko sezona deo stručnog štaba beogradskog kluba. Ipak, jasno je Tomović privremno rešenje nakon smene Sferopulosa i da će Zvezda uskoro imenovati novog trenera.

U razgovoru za novinarima posle meča, raspoloženi Moneke je mahinalno potvrdio da će ekipu uskoro preuzeti njegov bivši trener - Saša Obradović.

Saradnju sa srpskim stručnjakom ne pamti po dobrom, ali veruje da će ovaj put biti drugačije.

"Očigledno, vreme koje smo proveli u Monaku nije prošlo onako kako sam se nadao… Verujem da ćemo imati drugačiji dijalog sada. Da ćemo rešiti neke stvari. Mora da bude drugačije ovog puta", rekao je Moneke u razgovoru za "Sport klub".

Naveo je i primere drugih trenera i igrača koji su uspeli da poprave odnos kada su se ponovo sreli.

"Video sam takve stvari... Video sam da je trener Šaras imao komplikovan odnos sa Najdžel-Hejsom, sa Kalatesom, a kad su došli ovde… bilo je bolje. Tako da, osloniću se na to, videćemo se u nedelju, razgovarati o svemu i verujem nastaviti dalje", kaže Moneke i dodaje:

"On želi da Crvena zvezda bude velika, ja želim da Crvena zvezda bude velika".

Kurir sport