"Ovaj momak će izbeći zatvorsku kaznu u zamenu za priznanje krivice. Jutros smo videli Strahinju Jokića kako dolazi u sud da prizna krivicu u svom slučaju napada. Prošle godine, nakon što je viralni video zabeležio njegovu tuču sa navijačem u "Bol areni", uhapšen je. Danas je priznao krivicu za prekršaj nezakonitog ulaska i narušavanja reda, što je sitni prekršaj. U zamenu za ta priznanja, izbeći će zatvor. Sudija mu je odredio uslovnu kaznu u trajanju od godinu dana. Žrtva u ovom slučaju takođe je dala izjavu, navodeći da i dalje pati od anksioznosti zbog ovog incidenta. Njegovo ime je Nikolas Majer i podneo je tužbu protiv Jokića još u aprilu ".