"VISOK JE 2.08 METARA I IMA VIŠE OD 180 KILOGRAMA" Isplivao snimak dolaska Strahinje Jokića na sud! Njegova zastrašujuća pojava ostavila voditeljku u neverici
Strahinja Jokić, brat najboljeg srpskog košarkaša Nikole Jokića, u petak je u Denveru osuđen na 12 meseci uslovne kazne zbog napada na jednog navijača u aprilu 2024. godine.
Američki mediji prenose da je Strahinja priznao krivicu za neovlašćeni ulazak na teren i narušavanje javnog reda i mira.
Suđenje Strahinji Jokiću privuklo je veliku pažnju javnosti preko bare, pa je tako popularni "9 News" kanal ispratio izricanje presude.
Uz snimak Strahinjinog dolaska na sud, reporter Džeremi Hol izneo je datalje presude.
"Ovaj momak će izbeći zatvorsku kaznu u zamenu za priznanje krivice. Jutros smo videli Strahinju Jokića kako dolazi u sud da prizna krivicu u svom slučaju napada. Prošle godine, nakon što je viralni video zabeležio njegovu tuču sa navijačem u "Bol areni", uhapšen je. Danas je priznao krivicu za prekršaj nezakonitog ulaska i narušavanja reda, što je sitni prekršaj. U zamenu za ta priznanja, izbeći će zatvor. Sudija mu je odredio uslovnu kaznu u trajanju od godinu dana. Žrtva u ovom slučaju takođe je dala izjavu, navodeći da i dalje pati od anksioznosti zbog ovog incidenta. Njegovo ime je Nikolas Majer i podneo je tužbu protiv Jokića još u aprilu ".
Voditeljka u studiju konstatovala je da Strahinja izuzetno krupan čovek i sama njegova pojava sigurno ima uticaj žrtvu.
"Da, njegov advokat je rekao da je visok 2.08 metara i da ima više od 180 kilograma. Međutim, advokat krivi žrtvu u ovom slučaju, tvrdi da je Jokić samo želeo da zaštiti jednog starijeg čoveka", dodao je reporter Džeremi Hol.
Kurir sport