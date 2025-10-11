Slušaj vest

Košarkašice Las Vegasa Ejsisa osvojile su titulu u WNBA ligi, pošto su danas u gostima pobedile ekipu Finiks Merkjurija rezultatom 97:86 u četvrtom meču finala plej-ofa.

Košarkašice Las Vegasa su do treće titule u istoriji u WNBA ligi stigle serijom 4:0 u pobedama u finalu plej-ofa.

Najefikasnija u pobedničkom timu bila je Ejdža Vilson sa 31 poenom, devet skokova, četiri asistencije, tri blokade i dve ukradene lopte. U ekipi Finiksa najbolja je bila Kalea Kuper sa 30 poena i šest uhvaćenih lopti.

Za najkorisniju igračicu (MVP) finala plej-ofa WNBA lige proglašena je Ejdža Vilson.

Američki mediji navode da je Vilson ušla u istoriju WNBA lige pošto je u istoj sezoni osvojila nagradu za najboljeg strelca, najkorisniju igračicu regularnog dela sezone (MVP), najbolju odbambenu košarkašicu i najkorisniju igračicu (MVP) finala plej-ofa.