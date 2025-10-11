Cibona je odustala od takmičenja.
Košarka
JEDAN OD NAJVEĆIH KLUBOVA - NAPUSTIO ABA LIGU! Neverovatna vest, ovo niko nije očekivao
Slušaj vest
Potpuni šok iz regionalnog takmičenja...
Posle višednevnih pregovora Cibona je donela odluku da će ipak da istupi iz Aba 2 lige. Zbog ove odluke Cibona neće da igra protiv TFT-a iz Skoplja.
Meč protiv kluba iz Skoplja je bio na rasporedu u ponedeljak od 18 časova u "Draženovom domu".
Zagrepčani su se posle osam godina vratili u evropska takmičenja prijavom za FIBA Eurokup, ali istovremeno je nastupala u ABA 2 i domaćem šampionatu. To bi s ograničenim kadrom bilo neodrživo, prenosi "Jutarnji".
Zbog učešća u Evropi, verovalo se da Cibona staje na noge i da neće biti odustajanja od ABA, ali...
Tužno, posebno ako se zna šta je Cibona u regionalnoj košarci u prethodnim decenijima.
Cibona - Partizan, ABA liga Foto: Cibona / Ivana Dergez
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši