"NE ŽELIM NI IME DA MU SPOMENEM" Čuveni crnogorski stručnjak žestoko isprozivao Ostoju Mijailovića i Partizan!
Nakon deceniju takmičenja u regionalnoj ABA ligi, KK Mornar ispao je u niži rang takmičenja, pa će ove sezone nastupati u ABA 2 ligi.
Postojala je opcija da Mornar i Cibona ostanu u eliti zahvaljujući specijalnoj pozivnici, ali na Skupštini ABA lige Partizan je zapretio istupanjem ukoliko se to dogodi.
U emisiji "Basket fest" na RTCG trener Mornara Mihailo Pavićević otkrio je da ga je pogodio potez crno-belih.
"Moram priznati da me je pogodilo ispadanje iz ABA lige prošle godine, ali mi je teže palo ono što se desilo tokom leta, a to je ono sa ljudske strane. Dotični predsednik KK Partizan, kome ne želim ni ime da spomenem, koji je rekao da je Mornar ispao i da je to završena stvar. Pokazalo se da veće pravo imaju neki Kluž ili Beč od jedne Cibone, jednog malog Mornara, koji je sve ekipe, koje su dolazile u Bar, dočekao na poseban način", kaže Pavićević i dodaje:
"Ljudi su prolazni, ali zato navijači Partizana to sigurno ne zaboravljaju. Nažalost, ti neki sitni finansijski interesi su bili ispred ljudskih i to je suština".
Kurir sport