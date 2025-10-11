Slušaj vest

Mladi srpski košarkaški stručnjak, Dušan Alimpijević danas je zvanično predstavljen kao novi selektor reprezentacije Srbije.

Tom prilikom čuli smo jedno iskreno i emotivno obraćanje na temu Srbije, selektorskog posla, razmišljanja o košarci i raznim drugim temama.

Mnoge reči koje je izgovorio Alimpijević odzvanjaće u narednim danima.

Pogledajte kompletan tok konferenciji sve što je Dušan pričao.

1/6 Vidi galeriju Prvo obraćanje novog selektora košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Screenshot

13.56 - Stranac u reprezentaciji?

- Ne. Dok sam ja selektor, znamo šta smo mi kao zemlja - rekao je Alimpijević. Ispravan stav, nema šta drugo da se doda na tu temu.

13.50 - Da li je ovo Vaš najvažniji dan u karijeri?

- Jeste... Da li trener može da sanja nešto više nego da bude selektor svoje zemlje? Vrhunac posla, ne mogu da opišem koju vrstu časti i osećanja osećam sada u sebi. Moj pokojni prijatelj koji je čovek, koji je imao rodoljublje prema državi, imao je status vojvode, na svojim proizvodima. Bavio se keramičkim poslovima i proizvodima, utisnuo je poruku uvek, to je najlepša poruka. Na svakom proizvodu je stavio Srbiji vratiti ljubav i čast. Taj momenat da ste na čelu reprezentacije, brenda, ne mogu da opišem kakvu odgovornost, onda poštovanja, smatram zaista, uz tu neku dobru atmosferu koju treba da imamo, meni je druga neka stavka u selektorskom poslu da gajimo taj patriotski momenat i kada je teško, kad budemo imali zdravstvene probleme, da imamo vriše umora. Šta ima veće od ovoga i za igrača i za nas koji sedimo za stolom? Smatram da ovo treba da pobedi patriotski momenat, da sa igračima nije bilo upitno i srećan sam zbog toga - ne ostavlja dilemu Dušan.

13.45 - Da li je bilo razmišljanja oko prihvatanja mesta selektora?

- Ne, ne... Nisam razmišljao uopšte, ni sekunde. Nema ovde čekanja, ne bih sebi oprostio, moj brat i ja imamo pet sinova. Imam utisak da za jedno 10 godina, stvarno bih osećao stid i srama da njima petorici kažem da sam imao priliku da budem selektor, jer je neko rekao da nije ovo pravi momenat. Ovo je uvek dobar momenat, zavisi kako ga uzmete. Dileme nisam imao, ostavljamo sve brige Bogu, radimo najbolje što znamo. Duboko verujem da ako imamo profesionalna studio za pristup, da se taj rad isplati. Ne možemo da kažemo za FIBA prozore da je studio za rad, imate par dana da spremite utakmicu. Studio za rad pokirvanja igrača, pronalaženje opcija za njih. Trudim se zaista da sa ljudima koje sam pozvao i koji će me okružiti, da sa nekim svojim maksimalnim pristupom imamo što manje problema, ne ostavlja dilemu Alimpijević.

13.40 - Važno pitanje je i Andrej Stojaković i za koju će on reprezentaciju da nastupa:

- Košarka je 2025. godine brzina i vertikalnost, otišla je u drugom pravcu. Košarka u poslednje tri godine se promenila više nego u poslednjih 15. Toliko su te atletski sposobnosti igrača značajne, postale su odlučujući faktor, ako pogledate. Radio sam to, volim tu vrstu istraživanja sa saradnicima u klubu. Napravili smo veoma jednostavnu analizu, šta su odbrambeni parametri, uradili smo krajem amrta, početkom aprila. Obuhvatili smo top sedam liga Evrope, ne znate koliko su se odbrambeni promenili. Otišlo je u drugom pravcu. Glupo je reći šta ćemo igrati, dok ne vidimo šta imamo. Selektor, trener, svi se prilagođavaju ekipi i onome što imaju, da izvuku neki maksimum i lično mislim da neće biti problem. Moram da priznam, video sam za Stojakovića, autentičnost svega toga ne proveravam na Instagramu, to će ljudi koji su zaslužni za to - rekao je, između ostalog, Alimpijević.

13.36 - Upitan je i selektor za ugovor i činjenicu da postoje klauzule koje su vezane za rezulate...

- To se zove saradnja dve strane, odgovornosti moraju da postoje. To meni nije potureno... Imam svoje klupske obaveza, plaćen sam u svom klub i poslednji sam koji od Srbije naplaćuje nešto što nije zaradio - glasila je moćna poruka Alimpijevića.

Dušan Alimpijević, promocija Foto: Screenshot

13.32 - O budućim pozivima za reprezentaciju, odnosu igrača, obavezama u toku sezone, Alimpijević je imao opširno izlaganje.

- Glavna stvar je da potencijalni igrači, svi potencijalni igrači budu pod jednom pažnjom ljudi koji će biti zaspoleni od danas pa nadalje, ti igrači moraju biti pozivani. Ne da im budemo na teretu, ne da im oduzimamo vreme, ali moramo da vodimo računa o njima. Medicinski staf će takođe voditi računa o povredama van reprezentacije, njihovom delu i oporavku. Ovaj trenerski deo usko vezan za reprezentaciju, gledaćemo da ti igrači koji dođu da se oni što komfornije i što bolje osećaju. Igramo one stvari u kojima se najbolje snalaze i gde su najefikasniji. Da prilagodimo odbranu njihovim kvalitetima, usled ovolikog preopterećenja na godišnjem nivou, apsolutno nevezano od kog takmičenja. Evo sada i FIBA Liga šampiona, a onda prijateljske koje su stresne za trenere i igrače - pričao je selektor i dodao:

- Ukupan broj mečeva ide od 65 do 85 utakmica. To je opterećenje, naš zadatak je da igrači koji se odazovu da oni uživaju, da bude pod ljubav i radost, a ne pod opterećenje. Da ne bude da ide muka kad treba dai du za reprezentaciju. Reprezentacije je oduvek pomagala igračima, u neka bolja vremena gde su igrači podizani kroz reprezentaciju. Svuda je ljubav prema reprezentaciji bila iznad svega, to je nekako najvažniji zadatak selektora i svega. Da igrači osete jednu lepu emociju dolaska u reprezentaciju. Njie problem gde će igrati, da ovo bude pod ljubav, sreću i radost - rekao je Alimpijević.

13.28 - Jedan detalj je posebno apstrofirao novi selektor kao primaran:

- Ne smemo dozvoliti da nijedan igrač prođe ispod radara, da bez ikakve sujete koju treba ostaviti na stranu, ne smemo dozvoliti da dobro trenersko ime ne prođe ispod radara, već da bude uključeno u instituciju Saveza kad je Savez spreman da više nego ikad napravi profesioanlni iskorak u tom smislu angažovanja trenera u okviru reprezentacije. Ne bih se tu zaustavio, moram da kažem, medicinski blok je izuzetno važan. Tu sve pohvale SAvezu i menadžmentu, imam prilike da vidim da se to diglo na visok, vrlo blizu najvišeg nivoa po pitanju ljudstva, ljudi koji su učestvovali u reprezentaciji, doktora, masera, ali ništa manje u kondncionom smislu, ostaće Marko Sekulić, kondicioni trener Bešiktaša, koji sa stručnim timom, Marko je u Savezu prisutan već pet godina, zajedno je sa Kokoškovim došao. Učestvovao je u svim dobrim rezultatima i građnju reprezentacije, zadovoljan sam što će biti sa nama. Sa svojim stručnim timom, sa svojim kondicionim trenerom, to je iskorak koji želimo da napravimo. To je da pokrijemo stručno i profesionalne dve kategorije koje su značajne, naročito u savremenom sportu. To je medikal deo i kondicioni deo - kazao je Dušan.

13.21 - Kako će izgledati Alimpijevićev tim:

- Ognjen Stojaković je potvrdio svoje prisustvo u julskim i avgustovskim FIBA prozorima, jedno novo ime je Nemanja Jovanović, asistent na UCLA koledžu koji je gradio karijeru u Americi i u Evropi. To su imena o kojima mogu da potvrdim, a za novembarske, februarske prozore, o tome ćemo naknadno kad budemo obavili razgovor kad shvatimo ko zaslužuje da bude deo reprezentacije - reči su mladog stručnjaka.

13.20 - Priča o onome što je bilo i razgovoru sa Pešićem.

- Rekao sam da nisam video nikoga ko može bolje da odradi posao, jer se vratila dobra atmosfera u reprezentaciji. Rekao sam selektoru Pešiću, zadovoljan sam i zahvalan da preuzimam reprezentaciju u takvom jednom obliku. Ne pričam samo na osnovu onoga što sam video, već smo imali i nekoliko razgovora sa igračima, sa potencijalnim kandidatima i sa svim ljudima koji su bili u ovom sistemu. To je nešto što me raduje, vidim sreću, zadovoljstvo, izraženi momenat na najvišem nivou. Ono što je jedan od glavnih zadataka jeste da postavimo jedan sistem koji će dati i rezultat i rešenja za buduće potencijalne probleme, pred kojima će biti reprezentacija, pred svim izazovima koji su pred nama. Novembarski prozori koji kao što svi znate, to je trenersko iskušenje za svakog selektora, jer se ne zna u kojem sastavu možete da nastupate za prvu, a i drugu utakmicu - jasan je Alimpijević.

Dušan Alimpijević Foto: Screenshot

13.18 - Osvrnuo se novi selektor na goruću temu - naredne obaveze "orlova":

- Ono što bih konkretno krenuo, što sve interesuje, jeste da ovaj mandat naredni nekako trasiran na neka dva pravca, dva najznačajnija pravca. Prvi su novembarski FIBA prozori i dugoročno sve što nas čeka, to je sistem promena. Novih stvari, novih ideja i novih ljudi. Ništa manje važnije taj kraktkorčni cilj, zadovoljstvo mi je da sam sa Pešićem pričao, imali smo razgovora, to neće biti naši poslednji razgovori. Moram da kažem da sam srećan što ne dolazim na selektorsku poziciju i krećem od nečeg što je nula. Ovo je plus kako zbog bivšeg selektora Pešića, već i svih ostalih. Reprezentacija je vratila kult, igrači dolaze zadovoljni, srećni, raspoloženi u reprezentaciju, čega smo bili svedoci da nije uvek tako. Moram da kažem, ako ste ispratili neke intervjue kad ste me pozvali za komentar svih ovih prvenstava - jasan je Alimpijević.

13.16 - Prve reči Dušana Alimpijevića po preuzimanju mesta selektora su odjeknule:

- Slava Bogu na prilici i priviligiji - rekao je Alimpijević i dodao:

- Filip kad je isčitao imena bivših selektora još veća odgovornost i poštovanje za poziciju na kojoj se nalazim, vrlo svestan činjenice da u zemlji gde je košarka uz Novaka Đokovića i još nekoliko timskih sportova vrlo uspešnih, kao najveći brend. Gde se medalja smatra očekivanom, vrlo svestan pozicije na koju sedam. Zahvalan predsedniku Čoviću i UO za poverenje. Zahvaljujem se i svom klubu na dopuštenju i razumevanju da dolazim do najveće časti, i predsedniku i klubu na dozvoli da pristupim reprezentaciji".

13.11 - Zatim je Čović govorio o Alimpijeviću:

- Čestitam mu i prosto mi je zadovoljstvo da dolazi pravi čovek na važno i dobro mesto. Naravno, iza nas je neuspeh, ali i taj neuspeh može da se pretvori u uspeh ako budemo svesni našeg stvarnog stanja da nismo košarkaška velesila i pričam ti priče i da košarka nije improvizacija, već je sistem, nauka gde treba svaki dan učiti i napredovati i graditi jedan moderan sistem. Čestitam mu na svemu tome i naravno, bićemo tu da se zajednički borimo sa svim problemima kojih će biti i kojih uvek ima i koji prave draž ovog posla - reči predsednika KSS.

13.07 - Nebojša Čović, predsednik KSS u uvodnom izlaganju je rekao:

Nebojša Čović Foto: Screenshot

- Završili smo jedan ciklus, izabrali smo novog selektora. Pešić je imao veliki doprinos i hvala mu za sve što je uradio. Ostaće on sa nama, jer mi imamo malo stručnih ljudi. Nas čeka izazovan period, prvo prozor u novembru za SP. Vezan će biti za Krtsića i ceo sektor muške košarka. Nadam se da ćemo imati strpljenja i poverenja - reči su prvog čoveka srpskog saveza.

13.03 - Filip Sunturlić je prvi dobio reč...

Filip Sunturlić Foto: Screenshot

- Prvo da se zahvalim i na saradnji svima koji su radili u proteklom periodu, pre svega selektoru Svetislav Pešiću koji je vratio veru i poverenje cele nacije vezano za košarku i u poslednjih par godina smo napravili neke veće uspehe. Napravili smo, vratili smo, kult reprezentacije Srbije. Pre Svetislava Pešića čisto da napomenem su selektori bili profesor Aleksandar Nikolić, Ranko Žeravica, Duda Ivković, Željko Obradović, Kokoškov, Sale Đorđević. Neka od najvećih imena naše košarke. Samim tim Dušan Alimpijević dolazi u grupu i red takvih stručnjaka i takvih ljudi koji su napravili sve što košarkaški postoji kod nas i u svetu i nastaviće niz uspešnih trenera i stručnjaka. Želeo bih da čestitam i poželim dobrodošlicu Dušanu - rekao je direktor u KSS.

13.01 - Počela je konferencija. Uskoro će reč dobiti novi selektor Srbije.

Uoči promocije

Mladi srpski košarkaški stručnjak, Dušan Alimpijević, danas će zvanično biti predstavljen kao novi selektor reprezentacije Srbije.

Podsetimo, Alimpijević je na mestu šefa stručnog štaba nasledio iskusnog Svetislava Pešića, a sa Košarkaškim savezom Srbije potpisao je trogodišnji ugovor.

Novi selektor će se prvi put obratiti javnost, a pored njega će biti i predsednik KSS Nebojša Čović, potpredsednik za mušku košarku Nenad Krstić i potpredsednik za finansije i marketing i direktor muške reprezentacije Filip Sunturlić.