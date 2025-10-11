Slušaj vest

Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov najkorisniji je igrač (MVP) trećeg kola Evrolige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Vezenkov je u pobedi Olimpijakosa protiv Dubaija rezultatom 86:67 za 24 minuta na terenu zabeležio 25 poena, 11 skokova i po jednu asistenciju i blokadu. On je imao indeks korisnosti 34.

Košarkaš Olimpijakosa je po 15. put u karijeri osvojio priznanje za najboljeg igrača kola u Evroligi.

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke i igrač Barselone Kevin Panter su zabeležili po 31 indeksni poen. Igrač Efesa Ajzea Kordinije imao je indeks korisnosti 30, a košarkaš Partizana Tajrik Džons 28.

