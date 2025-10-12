Slušaj vest

Las Vegas je u seriji pobedio ukupnim rezultatom 4:0 i tako osvojio svoju treću titulu šampiona WNBA lige u poslednje četiri godine.

Za najkorisniju igračicu (MVP) finala proglašena je košarkašica Las Vegasa Ejža Vilson.

Najefikasnija u ekipi Las Vegasa u četvrtoj utakmici serije bila je Vilson sa 31 poenom, uz devet skokova, dok su po 18 poena dodale Čelsi Grej i Džeki Jang, koja je zabeležila i osam asistencija i sedam skokova.

U ekipi Finiksa najefikasnija je bila Kalea Koper sa 30 poena, uz šest skokova. Alisa Tomas je dodala 17 poena, 12 skokova i 10 asistencija, dok su po 10 poena postigle Monik Makani, Kalani Braun i Divana Boner, koja je zabeležila i 10 skokova.

Las Vegas je svoju prvu titulu prvaka WNBA lige osvojio 2022. godine, pobedom u finalu nad Konektikatom, a drugu godinu dana kasnije, trijumfom nad Njujorkom.

(Beta)

