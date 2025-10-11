SPLIT - PARTIZAN: Auu, šta radi Vašington! Murinen već počeo da se otplaćuje
Košarkaši Partizana u okviru 2. kola ABA lige gostuju Splitu.
3. ČETVRTINA
Sjajno zakucavanje Murinena, potom trojka Vašingtona, plus još dva poena, i crno-beli su na maksimalnih plus osam - 39:47 u 23. minutu.
Nova trojka Vašingtona, njegova četvrta i 20. poen za prvu dvocifrenu prednost Partizana - 42:52 u 25. minutu.
2. ČETVRTINA
Loš, pa i više od lošeg, Partizan u napadu, postigao je samo osam poena u prvoj četvrttini.
Drugu četvrtinu je Sikirić otvorio trojkom za 18:8, a uzvratio istom merom Bonga - 18:11 u 12. minutu.
Dve trojke Vašingtona za 21:17. Tajm-aut za Split.
Bonga je pokrenuo, Vašington nastavio, pa Partizan stiže do izjednačenja u 16. minutu - 23:23.
Vašington je u ritmu, prvo vođstvo Partizana stiže u 16. minutu - 23:25.
Partizan je preuzeo vođstvo, briljiraju Bonga i Vašington. Po 12 poena njih dvojice, crno-beli na poluvremenu imaju četiri poena viška - 34:38.
Dobru energiju je uneo i Murinen. Za nešto više od sedam minuta upisao je tek dva poena, ali ima dva skoka, jednu asistenciju i jednu blokadu.
1. ČETVRTINA
Jako loš početak Partizana. Split posle tačno pet minuta igre vodi 10:2.
Crno-beli su počeli sa petokom Karik Džons, Braun, Bošnjaković, Parker i Tajrik Džons.
Poenima Perasovića Split je u 7. minutu stekao i dvocifrenu prednost - 15:4.
Smanjuje Partizan preko Bonge - 15:8 u 9. minutu.
Tabela
Sastavi
SPLIT - PARTIZAN
Mala dvorana KK Split
Sudije: Saša Pukl, Dragan Porobić, Edo Javor
SPLIT: Majers, Sikirić, Antičević, Jordano, Perasović, Kučić, Svoboda, Jemo, Dragić, Stivens, Radošević, Marineli. Trener: Dino Repeša
PARTIZAN: K. Džons, Murinen, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, Parker, T. Džons. Trener: Željko Obradović