Svi događaji
Od najnovijeg
19:07

3. ČETVRTINA

Sjajno zakucavanje Murinena, potom trojka Vašingtona, plus još dva poena, i crno-beli su na maksimalnih plus osam - 39:47 u 23. minutu.

Nova trojka Vašingtona, njegova četvrta i 20. poen za prvu dvocifrenu prednost Partizana - 42:52 u 25. minutu. 

18:23

2. ČETVRTINA

Loš, pa i više od lošeg, Partizan u napadu, postigao je samo osam poena u prvoj četvrttini.

Drugu četvrtinu je Sikirić otvorio trojkom za 18:8, a uzvratio istom merom Bonga - 18:11 u 12. minutu.

Dve trojke Vašingtona za 21:17. Tajm-aut za Split.

Bonga je pokrenuo, Vašington nastavio, pa Partizan stiže do izjednačenja u 16. minutu - 23:23

Vašington je u ritmu, prvo vođstvo Partizana stiže u 16. minutu - 23:25

Partizan je preuzeo vođstvo, briljiraju Bonga i Vašington. Po 12 poena njih dvojice, crno-beli na poluvremenu imaju četiri poena viška - 34:38.

Dobru energiju je uneo i Murinen. Za nešto više od sedam minuta upisao je tek dva poena, ali ima dva skoka, jednu asistenciju i jednu blokadu.

18:06

1. ČETVRTINA

Jako loš početak Partizana. Split posle tačno pet minuta igre vodi 10:2.

Crno-beli su počeli sa petokom Karik Džons, Braun, Bošnjaković, Parker i Tajrik Džons.

Poenima Perasovića Split je u 7. minutu stekao i dvocifrenu prednost - 15:4.

Smanjuje Partizan preko Bonge - 15:8 u 9. minutu. 

16:58

Tabela



Standings provided by Sofascore

16:57

Sastavi

SPLIT - PARTIZAN

Mala dvorana KK Split

Sudije: Saša Pukl, Dragan Porobić, Edo Javor

SPLIT: Majers, Sikirić, Antičević, Jordano, Perasović, Kučić, Svoboda, Jemo, Dragić, Stivens, Radošević, Marineli. Trener: Dino Repeša

PARTIZAN: K. Džons, Murinen, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, Parker, T. Džons. Trener: Željko Obradović