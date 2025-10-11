Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde napravili su pravi podvig i savladali aktuelnog prvaka Evrope Fenerbahče u 3. kolu Evrolige i to na njegovom terenu.

Na klupi crveno-belih na ovom meču sedeo je privremeni trener Tomislav Tomović koji je vođenjem utakmice oduševio kompletnu košarkašku javnost.

1/5 Vidi galeriju Fenerbahče - Crvena zvezda Foto: Printscreen/TV Arena sport premium 1, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Murat Sengul / AFP / Profimedia

Tomović ostaje u Crvenoj zvezdi i biće deo stručnog štaba Saše Obradovića, koji je danas zvanično promovisan u šefa struke aktuelnog osvajača Kupa Radivoja Koraća saznaje "Mozzart sport".

Tomović je oduševio kompletnu košarkašku javnost, a očigledno i ljude u klubu, načinom na koji je pripremio i vodio utakmicu protiv prvaka Evrope Fenerbahčea. Takođe, više je nego evidentno da ima odličan odnos sa igračima u svlačionici, što je takođe veoma važno za pomoćnog trenera.