FMP je jako loše ušao u meč imao dvocifren zaostatak, ali je do poluvremena uspeo da preokrene rezultat.

Podgoričani su tokom trećeg kvartala opet preuzeli inicijativu i vođstvo, a domaći su meč prelomili u poslednjoj deonici.

 Barna je bio najbolji sa 15 poena kod FMP-a, dok su se na drugoj strani istakli Gegić sa 14, odnosno Ilić sa 12 poena i šest skokova.

FMP sada ima skor 1-1, dok je ekipa iz Podgorice na 0-2.

