Košarkaši FMP-a pobedili su Studentski Centar 87:80 u meču drugog kola grupe A regionalne ABA lige
ABA LIGA
PANTERI SLOMILI STUDENTE: FMP upisao prvu pobedu u regionalnoj ligi
Slušaj vest
FMP je jako loše ušao u meč imao dvocifren zaostatak, ali je do poluvremena uspeo da preokrene rezultat.
Podgoričani su tokom trećeg kvartala opet preuzeli inicijativu i vođstvo, a domaći su meč prelomili u poslednjoj deonici.
ABA liga 2025/26 Foto: FMP/Nikola Cimburovic), Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Cedevita Olimpija/Filip Barbalic
Vidi galeriju
Barna je bio najbolji sa 15 poena kod FMP-a, dok su se na drugoj strani istakli Gegić sa 14, odnosno Ilić sa 12 poena i šest skokova.
FMP sada ima skor 1-1, dok je ekipa iz Podgorice na 0-2.
Reaguj
Komentariši