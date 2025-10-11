Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su na gostujućem terenu Split 86:81 (8:15, 30:19, 26:19, 22:28), u utakmici drugog kola ABA lige, a kako prenose hrvatski mediji navijači crno-belog kluba su pretučeni u Splitu.

Kako oni ističu, ispred dvorane su pretučena trojica navijača Partizana, dok su sa Gripa rekli da su četiri navijača Partizana doputovala na utakmicu i bez ikakvih obeležja su sedeli mirno i gledali utakmicu svog voljenog tima.

- Možemo potvrditi kako su nakon košarkaške utakmice na Gripama u blizini dvorane od strane grupe mlađih osoba napadnuta tri srpska državljanina koja su bila na utakmici. Osobe nisu bile najavljene policiji kao službene osobe ili navijači gostujućeg kluba, tako da su izbegle nadzor i osiguranje policije. Dve osobe su povređene i ukazuje im se pomoć. Treća osoba nije povređena - kažu iz policije za 24 sata.

Svedoci su izjavili da je viđen dolazak hitne pomoći, dok je jedan navijač imao i krvavu glavu.

