Slušaj vest

Košarkaši Mege pobedili su danas na svom terenu u Beogradu Bosnu 106:88 (28:23, 28:30, 26:20, 24:15), u utakmici drugog kola ABA lige.

Megu su predvodili Savo Drezgić sa 24 poena, pet skokova i četiri asistencije i Vuk Radojičić sa 22 poena. Asim Đulović pobedi je doprineo sa 19 poena i osam skokova, a Lazar Gačić sa 18 poena, pet skokova i četiri asistencije.

1/7 Vidi galeriju Savo Drezgić Foto: Starsport, Nenad Kostić

U ekipi Bosne Čejs Odidž bio je najefikasniji sa 21 poenom, a Edin Atić postigao je 18 poena uz četiri skoka i četiri asistencije. Miralem Halilović dodao je 14 poena, četiri skoka i četiri asistencije, a Haris Delalić 10 poena i pet skokova.

U Grupi B Mega ima pobedu i poraz, a Bosna ima jedan poraz. Mega će u trećem kolu igrati u Beču, a Bosna će dočekati Budućnost.