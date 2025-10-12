Slušaj vest

Miljenik "grobara", australijski košarkaš Dante Egzum, navodno je na radaru Partizana...

Sudbina Egzuma u NBA ligi je pod upitnikom, a već se šuška da bi Dalas Maveriksi mogli da ga otpuste uoči početka nove sezone.

Tu situaciju prati Partizan, koji je oran da vrati Egzuma u svoje redove - pod uslovom da Dalas ne nastavi saradnju sa Australijancem, preneo je "Mozzartsport".

- Pristupamo dugoročno kada je Danteovo zdravlje u pitanju. Ova povreda je usporila njegovu pripremu za početak sezone - rekao je Kid, prenosi Dallas Hoops Journal.

Ovo je ujedno i prvi put da je Dalas zvanično izneo detalje o povredi koja Egzuma muči od početka priprema.

Egzum je za Partizan nastušao u sezoni 2022/2023 gde je uz Matijasa Lesora i Kevina Pantera bio lider crno-belih u povratničkom evroligaškom pohodu "parnog valjka".

Ko je Dante Egzum?

Egzum je australijski košarkaš, rođen 13. jula 1995. godine u Melburnu. Igra na poziciji beka, a poznat je po svojoj brzini, prodoru i odbrambenim sposobnostima.

Egzum je sin bivšeg košarkaša Sedrika Egzuma, koji je igrao i trenirao u Australiji. Još kao tinejdžer pokazivao je izuzetan talenat, zbog čega je privukao pažnju brojnih stručnjaka i navijača.

Nakon uspešnog nastupa na Svetskom prvenstvu za juniore 2013. godine, odlučio je da preskoči univerzitetsku košarku i direktno se prijavi za najjaču ligu na svetu. Bio je izabran kao peti pik na draftu 2014. godine.

Tokom karijere imao je problema sa povredama, među kojima se posebno izdvaja pucanje prednjih ukrštenih ligamenata kolena 2015. godine, što ga je na duže vreme odvojilo od terena. Ipak, uspeo je da se vrati i nastavi sa igrama na visokom nivou.

Pored nastupa u najjačoj ligi sveta, Egzum je igrao i za timove u Evropi, gde je pokazao zrelost i stabilnost u igri, što mu je donelo nove šanse na međunarodnoj sceni. U međuvremenu, postao je standardni član reprezentacije Australije, sa kojom je osvojio bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine.

Egzum i Partizan

Jednu od ključnih etapa u karijeri ostvario je dolaskom u Partizan, u leto 2022. godine. U crno-belom dresu se brzo nametnuo kao jedan od nosilaca igre. Njegove partije u Evroligi i regionalnom takmičenju ostavile su snažan utisak, kako na navijače, tako i na stručni štab.

Egzum je bio jedan od najvažnijih igrača u sezoni u kojoj je Partizan ostvario značajne rezultate, a posebno se istakao u plej-ofu Evrolige. Njegova energija, prodori i doprinos u odbrani ostali su upamćeni kao ključni deo igre tima.

