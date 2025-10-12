Slušaj vest

Košarkaši Fenerbahčea savladali su Karšijaku 87:73 u utakmici 3. kola turskog prvenstva.

Fener se tako samo dva dana posle evroligaškog poraza od Crvene zvezde vratio u pobednički ritam.

Ekipi Šarunasa Jasikevičijusa ovo je druga pobeda u tri odigrana meča.

1/75 Vidi galeriju Crvena zvezda - Fenerbahče, 21. kolo Evrolige Foto: Petar Aleksić

Za razliku od duela sa Zvezdom, tim trenera Šarunasa Jasikevičijusa je danas od samog početka meča uspeo da nametne svoj ritam i tokom prve četvrtine je stekao dvocifrenu prednost. Pad u igri Fenerbahčea usledio je u drugom kvartalu, kada je Karšijaka uspela da smanji razliku na minimum, ali već od početka treće četvrtine Fener ulazi u novu seriju i do kraja meča nije bilo rezultatske neizvesnosti.

Tokom četvrte deonice Fenerbahče je imao i makisimalnih 23 poena razlike, a gosti su u finišu uspeli da ublaže poraz.

Mahmutoglu sa 16, Bitim sa 15, Biberović sa 14 i Vilbekin sa 11 poena bili su najistaknutiji u Fenerbahčeu, a goste koji su pretrpeli drugi poraz od početka sezone, predvodili su Menig sa 17, Mur sa 15 poena, Alston sa 13 poena i 7 skokova i Gejik sa 12 poena i 7 skokova.