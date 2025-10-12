Slušaj vest

Naime doskorašnji strateg crveno-belih je favorit za klupu PAOK-a gde je radio kao pomoćnik u periodu od 1997. do 2005. godine.

Na klupi tog tima je trenutno slovenački stručnjak Juri Zdovc, ali možda ne još zadugo kako se spremaju velike promene.

Grčki biznismen Aristotelis Mistakidis bi u narednim danima trebalo da finalizira dogovor oko kupovine kluba i otpočne još jedan ambiciozni evropski košarkaški projekat.

Prvi plan je da se uloži u renoviranje hale "Palataki" za šta se procenjuje da će morati da izdvoji čak tri miliona evra.

To nije kraj Mistakidisovih planova, koji od tima iz Soluna u narednih nekoliko godina želi da napravi evroligaša, a za to će mu pre svega biti potreban trener koji može da ga usmeri u tom pravcu. Ko je bolje rešenje od sina grada?

Sferopulos je nedavno dobio otkaz u Crvenoj zvezdi i idealan je kandidat za tu poziciju. Posle angažmana u PAOK-u ušao je u trenerske vode koje su ga vodile od Kolosa, preko CSKA, Hjustona, Panionisa, Olimpijakosa, Makabija i naposletku Malog Kalemegdana.

Utisak je da je sada vreme za veliki projekat.