Košarkašice Crvene zvezde pobedile Partizan - 83:53.
MARINA MALJKOVIĆ NIJE IMALA MILOSTI PREMA SVOM BIVŠEM KLUBU: Crvena zvezda pregazila Partizan sa 30 poena razlike!
Košarkašice Crvene zvezde bile su i više nego ubedljive u večitom derbiju u okviru 3. kola Košarkaške lige Srbije.
One su u Hali sportova "Ranko Žeravica" do nogu potukle Partizan rezultatom 83:53!
Zvezda, predvođena Marinom Maljkovićem, od starta utakmice je jasno stavila do znanja da je kvalitetnii rival od Partizana i na kraju ostvarila ubedljiv trijumf.
Najefikasnija u timu Zvezde bila je Fankam sa 17 poena, dok je Mitrović imala 12, a Sanja Akšam i Ivana Katanić su ubacile po 10 poena.
Na drugoj strani, Franka Varehao je dala 12 poena, dok je Jovanović ubacila 11, a Votson 10 poena.
