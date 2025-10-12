Slušaj vest

Košarkašice Crvene zvezde bile su i više nego ubedljive u večitom derbiju u okviru 3. kola Košarkaške lige Srbije.

One su u Hali sportova "Ranko Žeravica" do nogu potukle Partizan rezultatom 83:53!

VIDEO MARINA MALJKOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Selektor košarkašica Srbije prvi put priča samo o sebi! Foto: Dragan Kadić, Kiš Dobio Slike

Zvezda, predvođena Marinom Maljkovićem, od starta utakmice je jasno stavila do znanja da je kvalitetnii rival od Partizana i na kraju ostvarila ubedljiv trijumf.

Najefikasnija u timu Zvezde bila je Fankam sa 17 poena, dok je Mitrović imala 12, a Sanja Akšam i Ivana Katanić su ubacile po 10 poena.

Na drugoj strani, Franka Varehao je dala 12 poena, dok je Jovanović ubacila 11, a Votson 10 poena.

