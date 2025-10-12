Slušaj vest

Košarkaši Barselone su izgubili od Leide na svom parketu rezultatom 86:91 i priredili novo neprijatno iznenađenje svojim navijačima.

Barsa je u prvom kolu izgubila od Valensije na gostovanju, a sada je doživela novi bolan udarac na svom terenu

Srpski košarkaš Nikola Kusturica debitovao je za Barselonu na ovom susretu i tako postao najmlađi debitant u istoriji kluba.

Kusturica je to postigao sa 16 godina, 5 meseci i 12 dana, a odigrao je svega 46 sekundi.

Barselona se mučila, očigledno je na njih malo uticao i raspored Evrolige, a nije im pomogao ni sjajan meč Tornikea Šengelije.

Gosti su na poluvremenu imali 48:43 i nagovestili veliko iznenađenje.

Domaćin je na krilima Šengelije i Pantera uspeo da preokrene, ali to je bilo kratkog dana. Leida je postigla 28 poena u četvrtoj četvrtini, sprečila preokret Barselone i pobedila sa 91:86.

Najefikasniji je bio igrač Barselone, poraženog tima, Tornike Toko Šengelija sa 20 poena, i po 4 skoka i asistencije, dok je učinak od 14 poena imao Kevin Panter, a po 10 Brisuela i Vili Ernangomes, a bez poena je meč završio Nikola Kusturica.

U Leidi je bio najbolji Kejleb Agada sa 18 poena, 14 je dodao Bejtmon, a Zoriks i Eđim imali su po 10 poena, dok je 3 poena i 3 skoka imao bivši igrač Partizana i Zvezde, Kori Volden.