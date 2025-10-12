Slušaj vest

Zvezda je u nedelju saopštila da je sjajni šuter hospitalizovan zbog respiratornih problema, a sada su poznati novi detalji.

Sumnja se da Karter ima plućnu emboliju. U slučaju da se ta informacija ispostavi tačnom, pojačanju crveno-belih iz Unikahe sledi pauza od oko tri meseca, nezvanično saznaje "Sportklub"

Crvena zvezda - Milano Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Karter će sigurno propustiti početak ere novog trenera Saše Obradovića. Obradović ne može da računa ni na na Ognjena Dobrića, Hasijela Rivera, Džoela Bolomboja, Ajzeu Kenana i Devontea Grejema.

Za Rivera je sezona verovatno završena, a Bolomboj je povređen još od januara meseca.

Karterovo odsustvo je veliki udarac za tim, s obzirom da se radi o drugom najboljem poenteru ekipe. U tri odigrana meča u Evroligi je imao prosek od 14,7 poena uz 2,7 skokova i 2,3 asistencije.

Zvezdu u nastavku sezone već u utorak očekuje duel sa Žalgirisom, a potom i meč sa Realom u petak, oba duela su u "Beogradskoj areni".

