Zadar pobedio Crvenu zvezdu, pa poražen od debitanta Ilirije.
ŠTA JE CRVENA ZVEZDA SEBI DOZVOLILA! Tek sada će da boli taj poraz...
Košarkaši Ilirije ostvarili su svoj prvi istorijski trijumf u ABA ligi, pobedom na svom terenu protiv Zadra - 85:83.
Podsetimo, Zadar je pre samo šest dana šokirao sve, a najviše Crvenu zvezdu, pobedivši usred Beograda.
Crvena zvezda - Zadar Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Pobedu Iliriji doneo je bivši igrač Partizana i Cedevita Olimpije Edo Murić - košem u poslednjoj sekundi.
Blistao je na parketu Grin sa 21. poenom i 13 asistencija, Kures je upisao 16 poena, koliko je imao i Tomažič. Bine Prepelič je utakmicu okončao sa 13 poena i sedam skokova, dok Jurković je imao 12 poena.
Vladimir Mihailović je upisao 26 poena, dok dabl-dabl učinak je imao Lovro Mazalin sa 22 poena i 14 skokova.
