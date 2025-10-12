Slušaj vest

Košarkaši Ilirije ostvarili su svoj prvi istorijski trijumf u ABA ligi, pobedom na svom terenu protiv Zadra - 85:83.

Podsetimo, Zadar je pre samo šest dana šokirao sve, a najviše Crvenu zvezdu, pobedivši usred Beograda.

Crvena zvezda - Zadar Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Pobedu Iliriji doneo je bivši igrač Partizana i Cedevita Olimpije Edo Murić - košem u poslednjoj sekundi.

Blistao je na parketu Grin sa 21. poenom i 13 asistencija, Kures je upisao 16 poena, koliko je imao i Tomažič. Bine Prepelič je utakmicu okončao sa 13 poena i sedam skokova, dok Jurković je imao 12 poena.

Vladimir Mihailović je upisao 26 poena, dok dabl-dabl učinak je imao Lovro Mazalin sa 22 poena i 14 skokova.

Ne propustiteKošarkaNEMANJA NEDOVIĆ PONOVO PRECRTAN: Ne cvetaju mu ruže!
ZVEZDA-REAL_72.JPG
KošarkaKATASTROFA ZA ZVEZDU: Još jednog igrača čeka višemesečna pauza!
Košarkaši Crvene zvezde
FudbalOVAKO JE GOVORIO PIKSI: Ne mogu glavni igrači u najvažnijoj utakmici da ti budu najgori... To se rešava u poluvremenu!
WhatsApp Image 2025-10-12 at 00.01.25_39f19ade.jpg
KošarkaKUSTURICA DEBITOVAO - BARSELONA PORAŽENA: Katalonci priredili novi šok svojim navijačima
Screenshot 2025-09-18 092944.jpg

BONUS VIDEO:

Košarkaši Partizana dočekani ovacijama na premijeri nove sezone Evrolige Izvor: Kurir