Slušaj vest

Sezona nije ni počela, a Srbin već baca magiju.

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Los Anđeles Kliperse u predsezonskom meču NBA lige 102:94 uz zapaženu partiju našeg Nikole Jokića.

Reprezentativac Srbije i najbolji igrač ekipe iz Kolorada za 22 minuta igre zabeležio je 12 poena, devet skokova i šest asistencija, od kojih se jedna posebno izdvojila.

Već u prvoj deonici meča Jokić je izveo potez za TV špice. Njegovo maestralno, hiruški precizno dodavanje, koje je saigrač Eron Gordon krunisao trojkom iz ćoška, oduševilo je košarkaške fanove i zapalilo društvene mreže.

O kakvoj majstoriji se radi najbolje govori reakcija američkog komentatora, koji je nakon Jokićevog spektakularnog dodavanja glasno uzviknuo: "O, moj Bože!"

Uživajte u majstoriji Srbina:

Kurir sport