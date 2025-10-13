Rajaković nije bio jedini srpski akter na ovom duelu. Za Vašington je na ovom meču nastupio naš reprezentativac Tristan Vukčević. Proveo je 16 minuta na parketu i upisao devet poena, bez promašaja (2/2 iz igre, 7/7 slobodna bacanja). Imao je četiri skoka, jednu asistenciju, ali i četiri izgubljene lopte. Njegove brojke na prvi pogled deluju odlučno, ali jedan podatak mu nikako ne ide u prilog. Naime, sa Tristanom na terenu Vašington je bio u minusu od čak 30 poena.