AUUU, KAKVA DRAMA - Darkov Toronto uz zvuk sirene srušio Vizardse! Reprezentativac Srbije odigrao meč bez promašaja, ali jedan podatak mu nikako ne ide u prilog
Košarkaši Toronto Reptorsa posle izuzetno neizvesne završnice savladali su Vašington Vizardse (113:112) u predsezonskom meču NBA lige.
Reptorsi su slavili košem uz zvuk sirene, posle sjajne akcije koju je na 0.8 sekundi pre kraja utakmice nacrtao srpski košarkaški stručnjak Darko Rajaković.
Olivije Sar postigao je koš za pobedu posle fantastičnog "alej-upa" u poslednjem napadu Toronta.
Rajaković nije bio jedini srpski akter na ovom duelu. Za Vašington je na ovom meču nastupio naš reprezentativac Tristan Vukčević. Proveo je 16 minuta na parketu i upisao devet poena, bez promašaja (2/2 iz igre, 7/7 slobodna bacanja). Imao je četiri skoka, jednu asistenciju, ali i četiri izgubljene lopte. Njegove brojke na prvi pogled deluju odlučno, ali jedan podatak mu nikako ne ide u prilog. Naime, sa Tristanom na terenu Vašington je bio u minusu od čak 30 poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Kurir sport